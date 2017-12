Filme româneşti, la BFI London Film Festival

Peliculele „Aurora\", de Cristi Puiu, „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\", de Andrei Ujică şi „Portretul luptătorului la tinereţe\", de Constantin Popescu, vor fi prezentate la cea de-a 54-a ediţie a BFI London Film Festival, care va avea loc între 13 şi 28 octombrie. Pelicula lui Puiu este inclusă în secţiunea „Film on the Square\", alături de alte 38 de filme din lume, în timp ce filmele lui Ujică şi Popescu vor fi proiectate la secţiunea „Cinema Europa\", alături de alte 37 de producţii europene. Pe de altă parte, scurtmetrajul „Derby\", de Paul Negoescu, va fi proiectat în secţiunea „We\'re the Kids from Suburbia\".

Cea de-a 54-a ediţie a London Film Festival prezintă 197 de lungmetraje, 112 scurtmetraje şi 36 de documentare. În festival vor rula 11 premiere mondiale, 23 de premiere internaţionale, 33 de premiere europene şi 113 filme în premieră în Marea Britanie. În deschiderea festivalului va fi proiectat lungmetrajul „Never Let Me Go\", în regia lui Mark Romanek, în timp ce după gala de închidere va rula pelicula „127 Hours\", în regia lui Danny Boyle.