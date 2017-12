Filme utile copiilor

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Lancaster din Marea Britanie, cel mai mare institut de cercetare din Regatul Unit, au demonstrat că filmele despre magie şi magicieni dezvoltă imaginaţia, creativitatea şi lărgesc capacităţile cognitive în cazul copiilor. După o serie de studii, cercetătorii britanici au ajuns la concluzia că subiectele supranaturale sunt utile pentru dezvoltarea gradului de conştientizare al copiilor. În experiment au fost antrenaţi 52 de copii de vârstă preşcolară, care au fost împărţiţi în două grupe. Prima grupă a vizionat un clip video compus din scene din lungmetrajul ”Harry Potter and the Philosopher\'s Stone / Harry Potter şi piatra filozofală”, în care personajele principale recurg la bagheta magică şi fac vrăji. Cea de-a doua a vizionat acelaşi videoclip dar din care fuseseră tăiate imaginile în care fusese utilizată magia. Copiii ţinuţi sub observaţie au fost testaţi apoi pentru identificarea abilităţilor creative. Au trebuit să deseneze, de exemplu, un iepure sau să-şi imagineze că sunt la volanul unui autoturism. Li s-a mai cerut să se gândească la cea mai bună modalitate de a arunca în coş un pahar din plastic şi să găsească o altă utilizare pentru cană. Acei copii care vizionaseră videoclipul cu scene de magie au făcut faţă acestor sarcini într-un mod mai creativ decât cei din a doua categorie.