Filmele de marcă ale anilor 2000

De la lungmetrajul asiatic “In The Mood For Love” la nostalgia rafinată a peliculei britanice “Vagabondul milionar” şi victoria sa zdrobitoare la Oscar 2009, prezentăm lista cronologică a celor zece filme care au marcat ultimul deceniu alcătuită de Agence France-Presse (AFP).

“O iubire imposibilă / In The Mood For Love”, de Wong Kar-wai (Hong-Kong) - Senzuala melancolie degajată, frumuseţea imaginilor, lirismul cadrelor “au ralenti” şi fascinanta muzică a lui Michael Galasso au făcut din “In The Mood For Love”, care i-a adus actorului Tony Leung premiul pentru interpretare masculină la Festivalul de Film de la Cannes din anul 2000, o peliculă adulată în lumea întreagă, fiind considerată de majoritatea criticilor drept una dintre cele mai marcante ale ultimului deceniu.

“Călătoria lui Chihiro / Spirited Away”, semnat de maestrul cinematografiei de animaţie japoneze Hayao Miyazaki, este produsul legendarelor studiouri Ghibli. Această mică bijuterie de animaţie, lansată în iulie 2001 în Japonia, a cunoscut un succes fenomenal în această ţară, depăşind filmul “Titanic” în clasamentul încasărilor din toate timpurile şi fiind vizionat de peste 17 milioane de spectatori până la sfârşitul lui 2001. Filmul s-a bucurat ulterior şi de o remarcabilă carieră internaţională.

“Calea Misterelor / Mulholland Drive” - Acesta este unul dintre cele mai intrigante filme făcute de regizorul american David Lynch, care prezintă povestea unei femei ce-şi pierde memoria în urma unui accident de automobil şi se refugiază la Hollywood, unde o tânără actriţă aspirantă la glorie încearcă să o ajute să îşi regăsească identitatea. Un adevărat puzzle straniu, care mixează cu succes toate codurile stilului noir, “Mulholland Drive” a primit numeroase premii, printre care cel pentru regie la Festivalul de Film de la Cannes în 2001, generând un adevărat cult printre cinefili, alimentat de cărţi, studii şi numeroase dezbateri pe internet.

“Oraşul Zeilor / Cidade de Deus” - O impresionantă frescă a violenţelor dintr-o favela (mahala) din Rio de Janeiro, prinsă în cangrena traficului de droguri, în care regizorul brazilian Fernando Meirelles a filmat, într-un fel care taie respiraţia, lumea fără milă a copiilor-asasini. Bucurându-se de un succes imens în Brazilia, în 2003, filmul “Cidade de Deus”, cu ritmul său aprig, tensiunea permanentă şi un montaj extrem de viu, a inventat practic un nou stil în cinematografia mondială, adeseori imitat ulterior, care a sedus lumea întreagă.

“Devdas” de Sanjay Leela Bhansali - Considerat cel mai scump film din întreaga istorie cinematografică a Indiei, deşi bugetul lui de producţie nu a fost făcut public, această somptuoasă comedie muzicală care prezintă iubiri tragice este prima producţie de la Bollywood care a fost prezentată la Festivalul de Film de la Cannes, în afara competiţiei, în 2002. “Devdas” a triumfat, însă, la “Oscarurile de la Bollywood”, decernate de International Indian Film Academy (IIFA), în 2003, câştigând şapte premii.

“Fahrenheit 9/11” - Americanul Michael Moore este primul regizor care a câştigat Palme d\'Or la Cannes, în 2004, graţie unui film documentar. Pelicula sa denunţă motivele false care au stat în spatele declanşării războiului din Irak, de către fostul preşedinte american George W. Bush, prezentat în acest film drept mincinos, un incapabil plecat adeseori în vacanţă şi un afacerist fără scrupule, a cărui familie are legături cu cea a lui Bin Laden.

“Babel” - Alejandro Gonzalez Inarritu, alături de Guillermo del Toro şi Alfonso Cuaron, este unul dintre reprezentanţii generaţiei talentate de tineri cineaşti mexicani ajunşi celebri la Hollywood. El a câştigat premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Cannes, în 2006, cu acest film bazat pe un scenariu scris de Guillermo Arriaga, în care personajele îşi văd destinele întrepătrunzându-se după un accident. Deşi a primit şapte nominalizări la premiile Oscar, filmul a fost recompensat doar pentru coloana sonoră.

“Vieţile altora / Das Leben der Anderen” - Regizată de Florian Henckel von Donnersmarck şi recompensată cu numeroase premii în Europa, această peliculă cu profunde accente dramatice, a cărei acţiune se bazează pe acţiunile de spionaj întreprinse de STASI, fosta poliţie secretă din Republica Democrată Germană, confruntă Germania actuală cu paginile obscure ale trecutului ei comunist, captând interesul multor cinefili, depăşind graniţele acestei ţări. “Das Leben der Anderen” a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, în 2007.

“La vie en rose / La Môme” - Emoţionantă biografie filmată a cântăreţei franceze Edith Piaf, filmul “La vie en rose” a devenit cunoscut în toată lumea, iar Marion Cotillard a devenit a doua artistă franceză recompensată la Hollywood cu premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal, la 48 de ani de la triumful celebrei Simone Signoret. Acest lungmetraj semnat de Olivier Dahan, lansat în 2007, i-a adus actriţei Marion Cotillard şi alte premii prestigioase: Globul de Aur, BAFTA şi César.

“Vagabondul milionar / Slumdog Millionaire” - Acest film realizat cu buget redus, fără vedete, care s-a aflat la un pas de a nu fi distribuit în sălile de cinematograf, a avut parte însă de un succes la scară planetară. El relatează incredibilul destin al unui orfan din oraşul Mumbai, devenit câştigătorul unui popular concurs televizat. Danny Boyle a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru “Vagabondul milionar”, care, în 2009, a primit în total opt trofee din partea Academiei de Film americane, inclusiv cel pentru cel mai bun film.