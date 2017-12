Filmele „Five Lives in Iran” şi „The Counterpart” au cîştigat trofeele DaKINO

Documentarul „Five Lives in Iran\" de Mohammad Farokhmanesh şi scurtmetrajul „The Counterpart” de Laszlo Nemes au cîştigat trofeele celei de-a 18-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film DaKINO - Bucureşti, care s-a încheiat, sîmbătă seara, cu o gală de premiere. Amfitrioana evenimentului a fost Mihaela Rădulescu, aceasta amintindu-şi gala DaKINO şi în urmă cu 18 ani, cînd a luat parte la organizarea primei ediţii a acestei competiţii cinematografice. Trofeul DaKINO pentru cel mai bun scurtmetraj i-a revenit regizorului Laszlo Nemes din Ungaria, pentru „The Counterpart\", o peliculă filmată în România. Filmările la „The Counterpart\" s-au finalizat recent, scurtmetrajul obţinînd primul premiu la festivalul bucureştean, după cum a spus regizorul, care a primit trofeul de la preşedintele festivalului, Dan Chişu. Acesta a precizat că trofeul - în formă de cameră de filmat, lucrată în sticlă - a fost realizat, ca la fiecare ediţie DaKINO, de sculptorul Alexandru Ghilduş. Menţiunea specială a juriului de Scurtmetraj ficţiune a fost cîştigată de regizorul Hadrian Marcu, pentru filmul „Joi\". Distincţia a fost înmînată producătoarei Anca Puiu, de cineaştii Simon Ellis şi Nicolas Engel, membri ai juriului secţiunii Scurtmetraj ficţiune. Totodată, producătorul Andrei Creţulescu l-a anunţat pe cîştigătorul Premiului „Alexandru Tatos\", Samuel Tilman din Belgia. Tilman a cîştigat distincţia pentru filmul său, „Dead End\", regizorul primind, în plus, două pelicule semnate de Alexandru Tatos. Premiul „Alexandru Tatos\", decernat pentru cel mai bun regizor care semnează un scurtmetraj din competiţie, a fost acordat în premieră la această ediţie DaKINO. Oferirea distincţiei a fost precedată de proiecţia unui film despre regizorul Alexandru Tatos, decedat în ianuarie 1990. În acelaşi timp, trofeul DaKINO pentru cel mai bun documentar va fi trimis în Germania regizorului de origine iraniană Mohammad Farokhmanesh, pentru pelicula „Five Lives in Iran\", după cum au anunţat scriitorul Mircea Cărtărescu, preşedintele juriului secţiunii Documentar şi actriţa Maria Dinulescu, membră a aceluiaşi juriu.

Menţiunea specială în cadrul secţiunii Documentar i-a revenit lui Cătălin Muşat, pentru filmul „Ciobanul zburător\". Diploma i-a fost înmînată operatorului Marius Iacob de către membrii juriului, Danielle DiGiacomo şi Petru Mărgineanu. Premiul special pentru cel mai inovativ documentar merge în Ungaria, la regizorul Gyula Nemes, care a prezentat centrul Budapestei de acum 10 ani, cu inundaţii, case de lemn şi evacuări, în pelicula „Lost World\". Tot în cadrul galei DaKINO, documentarul „Journey of a Red Fridge\" (Serbia), de Lucian Muntean şi Natasa Stankovic, care spune povestea incredibilei călătorii a unui tînăr de 17 ani dintr-o localitate din Munţii Himalaya, a obţinut Premiul special Stella Artois. Premiul „Alexandru Sahia\" pentru cel mai bun regizor al unui documentar din competiţie a fost cîştigat de israelianul Matan Yair pentru filmul „It Is Written in Your ID That I Am Your Father\". Emoţionat, regizorul Matan Yair, aflat la primul său film, a primit premiul de la membrii juriului, Leo Soesanto şi Maddalena Mayneri.

Anunţarea premianţilor din secţiunea Documentar a fost precedată de un concert la theremin susţinut de muziciana şi compozitoarea din New York, Dorit Chrysler, care a interpretat, din mişcări ale mîinilor (în realitate cu ajutorul cîmpului electromagnetic pe baza căruia funcţionează instrumentul) mai multe compoziţii ce aminteau de ilustraţiile muzicale la filme mystery sau science-fiction. Gala de premiere a fost urmată de proiecţia lungmetrajului „Band\'s Visit\", al israelianului Eran Kolirin, un film despre membrii unei orchestre din Alexandria, care sosiţi în Israel pentru un concert la un centru de cultură arabă, nimeresc în plin deşert, unde trebuie să interacţioneze cu localnicii.

Cea de-a 18-a ediţie a festivalului DaKINO, desfăşurată în perioada 25 - 28 noiembrie la Bucureşti, a fost dedicată filmelor politice, prin secţiunea paralelă „DaKINO Goes Into Politics\". În afara competiţiei, au mai fost proiectate filme cu caracter politic şi social în secţiunile „Români în lume\", „Polonia comunistă în documentarele lui Kieslowski\" sau seria de documentare „Black Community\", dedicată victoriei lui Barak Obama la alegerile prezidenţiale din SUA. Secţiunea „Carte Blanche à la Semaine de la Critique\", organizată împreună cu secţiunea Semaine de la Critique a Festivalului de la Cannes, a prezentat de asemenea filme cu un pronunţat accent social-politic din ultima selecţie a festivalului de pe Croazetă. Directorul festivalului DaKINO a fost, anul acesta, Cristina Hoffman, responsabilă pe Europa Centrală şi de Est a secţiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de la Cannes. Selecţionerul pentru această ediţie DaKINO a fost criticul de film Iulia Blaga.