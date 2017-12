Filmele violente, vedetele Festivalului de la Toronto

Scene în care actorul Viggo Mortensen se bate gol într-o saună, lupte sîngeroase în stepa mongolă, presupuşi terorişti torturaţi de autorităţile americane sînt ingredientele unor filme şocante şi violente, ce au stîrnit vîlvă la Festivalul de Film de la Toronto. Artişti de top ai cinematografiei mondiale şi-au dat întîlnire în metropola canadiană, la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd a debutat prestigiosul festival.

Din cele 100 de filme ce au fost deja proiectate din totalul de 349 de producţii aflate în program la cea de-a 32-a ediţie a Festivalului de la Toronto, unele sînt ieşite din comun, aducînd în scenă poveşti extrem de violente. Noul film al cineastului canadian David Cronenberg, “Eastern Promises”, despre mafia rusă din Londra, a stîrnit vîlvă din cauza unei scene de luptă în care actorul american de origine daneză Viggo Mortensen se bate gol într-o saună publică şi zdrobeşte ochiul unuia din adversarii săi. Alături de filmul lui David Cronenberg vine o biografie romanţată a anilor de tinereţe ai lui Gingis Han, cel care în urmă cu 801 ani a fondat imperiul mongol, realizată de regizorul Serghei Bodrov. Filmul cumulează scene de luptă, de data asta cu sabia, în stepa mongolă. Noul film al sud-africanului Gavin Hood, “Rendition”, despre arestarea unui american de origine egipteană care este apoi torturat de CIA, în urma unui apel telefonic pe care acesta l-a primit din partea unui terorist cunoscut, a fost primit, de asemenea, în mod favorabil de critică şi cinefili. Thriller-ul politic are un ecou particular în Canada, pentru că aminteşte de cazul cetăţeanului canadian Maher Arar, trimis de SUA în Siria, unde a stat închis şi a fost torturat timp de un an.

Cele mai elogioase critici au fost rezervate însă filmului “No Country for Old Men\", în regia fraţilor Joel şi Ethan Coen, adaptare a romanului scris de Cormac McCarthy, care pune în scenă o serie de morţi sîngeroase. Filmele “The Edge of Heaven”, în regia regizorului german de origine turcă Fatih Akin şi “Empties” în regia cehului Jan Sverak, care a primit premiul Oscar pentru “Kolya” în 1996, au obţinut, de asemenea, laude din partea presei canadiene, deşi nu au prezentat poveşti violente.

Spre deosebire de festivalurile de la Cannes, Veneţia sau Berlin, Festivalul de Film de la Toronto nu are vocaţie competitivă, singurele premii marcante fiind cel al publicului şi cel al criticii internaţionale. Festivalul se va încheia pe 15 septembrie.