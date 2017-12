„4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", de Cristian Mungiu, a fost nominalizat la ediţia din 2008 a premiilor David di Donatello, echivalentul italian al premiilor Oscar, la categoria „cel mai bun film european\", distincţii care vor fi decernate pe 18 aprilie, la Roma. Filmul lui Cristian Mungiu a fost nominalizat alături de producţiile „La graine et le mulet\", de Abdellatif Kechiche, „Elizabeth: Epoca de Aur\", de Shekhar Kapur, „Irina Palm\", de Sam Garbarski şi „Scafandrul şi fluturele\", de Julian Schnabel.

După ce a reuşit să obţină, la Cannes, trofeul Palme d\'Or, în aproape un an, „4,3,2\" a obţinut 15 premii internaţionale şi 11 nominalizări. Printre acestea se numără premiul FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice) şi Premiul Educaţiei Naţionale din Franţa - tot la Festivalul de Film de la Cannes, premiile pentru cel mai bun film european şi cel mai bun regizor european al anului - Academia Europeană de Film 2007, premiul pentru cel mai bun film străin şi premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Vlad Ivanov) - Asociaţia criticilor de film din Los Angeles, premiul pentru cel mai bun film străin - Asociaţia Naţională a Criticilor de Film din SUA. Cristian Mungiu mai deţine şi dubla performanţă de a fi primul regizor român al cărui film a primit o nominalizare la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film străin şi la premiul César pentru cel mai bun film străin.

Filmul „Caos calmo\", de Antonio Grimaldi, după un scenariu scris de Nanni Moretti, domină ediţia din 2008 a Oscarurilor italiene, după ce a obţinut nominalizări la 18 categorii. Cu Nanni Moretti în rolul principal şi avîndu-l ca invitat special pe regizorul Roman Polanski, „Caos calmo\" a avut încasări de 8 milioane de dolari în box office-ul italian, după ce a fost prezentat în premieră la Festivalul de la Berlin, luna trecută. În topul nominalizărilor, cu 15, urmează „The Girl by the Lake\", un thriller realizat de fostul asistent al lui Nanni Moretti, Andrea Molaioli. Filmul a fost nominalizat, printre altele, la categoriile „cel mai bun regizor\", „cel mai bun regizor debutant\", dar şi la „cel mai bun film\" şi „cel mai bun scenariu\". „The Right Distance\", o dramă în regia lui Carlo Mazzacurati, despre rasismul dintr-un mic orăşel italian, a obţinut opt nominalizări.

La categoria „cel mai bun film străin din afara UE\" au fost nominalizate producţiile „Un cîntec străbate lumea\", de Julie Taymor, „Into the Wild\", de Sean Penn, „In the Valley of Elah\", de Paul Haggis\", „Nu există ţară pentru bătrîni\", de Joel şi Ethan Coen şi „Va curge sînge\", de Paul Thomas Anderson.

Cîştigătorii celei de-a 52-a ediţie a premiilor David di Donatello vor fi anunţaţi pe 18 aprilie, în cadrul unei gale care va fi difuzată în direct de postul de televiziune RAI.