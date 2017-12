Filmul „A fost sau n-a fost”, nominalizat la People\'s Choice Award 2007

Filmul „A fost sau n-a fost” al regizorului Corneliu Porumboiu se află printre cele 11 filme nominalizate anul acesta la premiul publicului european, acordat de Academia Europeană de Film. Filmul cineastului român va concura cu pelicule internaţionale, precum: „2 Days in Paris” de Julie Delpy, „Alatriste” de Agustín Díaz Yanes, „Black book/ Lista neagră”, de Paul Verhoeven, „I served the king of England” al lui Jiri Menzel, „The last king of Scotland” al lui Kevin Macdonald. Publicul din Europa poate vota, începînd cu 1 septembrie şi pînă pe 31 octombrie, filmul favorit, pe site-ul www.peopleschoiceaward.org.

În anii trecuţi, People\'s Choice Award a fost cîştigat de filme ca “Volver” de Pedro Almodóvar, „La vita e bella” al lui Roberto Benigni, „Amelie” de Jean-Pierre Jeunet şi „Good bye, Lenin!” al regizorului Wolfgang Becker. People\'s Choice Award este organizat de European Film Academy şi EFA Productions. Procedurile de vot vor fi omologate de compania Ernst & Young, care va confirma şi filmul cîştigător. Acesta va fi anunţat pe 1 decembrie, la Berlin, în cadrul ceremoniilor celei de-a 20-a ediţii a European Film Awards. Premiile se dau, prin rotaţie, în diferite oraşe din Europa. Anul trecut, ceremonia s-a organizat la Varşovia, iar anul acesta la Berlin, unde se află şi sediul Academiei.

În afară de premiul publicului, există alte cîteva distincţii acordate de Academia Europeană de Film, printre care se află premiul pentru cel mai bun film al anului, pentru cel mai bun regizor, cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă. Premiile Academiei Europene de Film, create în 1988, sub numele de „Felix”, au fost „botezate” de Ingmar Bergman şi Wim Wenders drept „Oscarul european”.

Filmul „A fost sau n-a fost?” de Corneliu Porumboiu a primit, anul trecut, premiul Camera d\'Or pentru debut, la Festivalul de Film de la Cannes.