Filmul 'Anora' a fost marele câștigător al celei de-a 97-a gale de decernare a premiilor Oscar, organizată duminică seară la Los Angeles, unde această peliculă regizată de cineastul Sean Baker a câștigat cinci trofee, inclusiv la categoria 'cel mai bun lungmetraj

Povestea unei stripteauze din Brooklyn, care întâlnește și se căsătorește spontan cu un tânăr imatur pe nume Ivan, fiu al unui oligarh rus, a mai adus premiile pentru cea mai bună interpretare feminină (Mikey Madison), scenariu original, regie (Sean Baker) și montaj.

Filmul “The Brutalist”, care ilustrează fuga unui imigrant maghiar în SUA, după ororile celui de-al Doilea Război Mondial, i-a adus premiul penntru cel mai bun actor lui Adrien Brody.

Lista completă a câștigătorilor:

BEST PICTURE – “Anora”

BEST ACTOR – Adrien Brody,“The Brutalist”

BEST ACTRESS – Mikey Madison,“Anora”

BEST DIRECTOR – Sean Baker, “Anora”

BEST SUPPORTING ACTOR – Kieran Culkin, “A Real Pain”

BEST SUPPORTING ACTRESS – Zoe Saldaña,“Emilia Pérez”

BEST ORIGINAL SCREENPLAY – “Anora”

BEST ADAPTED SCREENPLAY – “Conclave”

BEST ANIMATED FEATURE FILM – “Flow”

BEST ANIMATED SHORT FILM – “In the Shadow of the Cypress”

BEST INTERNATIONAL FEATURE – “I’m Still Here,” Brazil

BEST DOCUMENTARY FEATURE – “No Other Land”

BEST DOCUMENTARY SHORT – “The Only Girl in the Orchestra”

BEST ORIGINAL SCORE – “The Brutalist”

BEST ORIGINAL SONG – “El Mal” from “Emilia Pérez”

BEST SOUND – “Dune: Part Two”

BEST PRODUCTION DESIGN – “Wicked”

BEST LIVE ACTION SHORT FILM – “I’m Not a Robot”

BEST CINEMATOGRAPHY – “The Brutalist”

BEST MAKEUP AND HAIRSTYLING – “The Substance”

BEST COSTUME DESIGN – “Wicked”

BEST VISUAL EFFECTS – “Dune: Part Two”

BEST FILM EDITING – “Anora”

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).