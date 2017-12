Filmul bate politica

ACTORIE VS POLITICĂ După patru ani în care prezenţa în Parlament i-a adus mai mult regrete decât satisfacţii în activităţile pe care le-a iniţiat, actorul Mircea Diaconu anunţă că se retrage din viaţa politică şi, în continuare, se va dedica meseriei sale. Fostul ministru al Culturii pune punct celor patru ani în care, din calitatea de senator din partea liberalilor, a reprezentat interesele locuitorilor dintr-un colegiu din Argeş. \"Mai sunt trei zile senator, iar în rest am decis să nu mai candidez. Asta pentru că mi-am ales singur demnitatea cea mai importantă, aia de cetăţean\", a declarat Diaconu. El spune că va trece de la Loganul Senatului, \"care e cam vechi, cam prăpădit\", la maşina sa ARO 10, care \"e mult mai bună şi mult mai tânără\". Mai mult decât atât, actorul a adăugat că este implicat într-un proiect cinematografic. \"Peste cinci zile încep un film excepţional, care este mai bun decât un mandat întreg. Am un rol excepţional, se numeşte „Cu buletinul la Paris”. Joc personajul principal, un amărât din zilele noastre, iar scenariul este foarte bun\", a spus Diaconu. El a jucat şi rolul principal în filmul „Buletin de Bucureşti”, realizat în 1983.

CERCETAT PENTRU CONFLICT DE INTERESE Diaconu a anunţat decizia sa de a nu mai candida pentru încă un mandat de parlamentar, ieri, după audierile într-un termen în dosarul în care este cercetat pentru conflict de interese. Liberalul este acuzat de procurori că, în calitate de director de teatru, şi-a ajutat soţia (n.r. - actriţa şi regizoarea Diana Lupescu) să primească anumite contracte. Întrebat dacă are ceva să-şi reproşeze, actorul a spus că datoria sa de \"simplu cetăţean\" este să se supună autorităţilor. \"Dacă, de exemplu, un poliţist pe stradă mă opreşte şi-mi cere buletinul, îi dau buletinul\", a completat Diaconu. În 2011, inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au sesizat Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu incompatibilitatea în care s-ar fi aflat senatorul Mircea Diaconu, care ocupa simultan şi funcţia de director al Teatrului Nottara din Bucureşti. Ulterior, Diaconu a părăsit funcţia de director însă urmărirea penală a continuat. Mai mult, cercetările procurorilor s-au extins la conflict de interese.