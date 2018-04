Filmul care a cucerit box office-ul românesc de weekend

Lungmetrajul de aventuri "Peter Iepuraşul/ Peter Rabbit", regizat de Will Gluck, s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 1.006.486 de lei în primele trei zile de la lansare.

Lungmetrajul, adus pe marile ecrane româneşti de InterComFilm Distribution, prezintă peripeţiile celebrului personaj creat de autoarea britanică Beatrix Potter, potrivit cinemagia.ro.

Pe poziţia a doua în box office-ul românesc de weekend s-a situat o altă premieră, lungmetrajul SF "Ready Player One: Să înceapă jocul/ Ready Player One", regizat de Steven Spielberg, care a avut încasări de 723.483,78 de lei.

Filmul, distribuit în România de Vertical Entertainment, un omagiu adus lungmetrajelor SF din anii 1980, prezintă povestea unui adolescent pasionat de jocuri pe calculator, care se trezeşte captiv într-o realitate virtuală ce provoacă dependenţă, în anul 2045. Cu Tye Sheridan în rolul principal, cel al lui Wade Watts, filmul îi mai are în distribuţie pe Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, TJ Miller şi Simon Pegg.

Criticii au sugerat că "Ready Player One" - în care Wade se întâlneşte cu simboluri ale culturii pop din anii 1980, precum Freddy Krueger - este un fel de autobiografie cinematografică a lui Spielberg, celebru pentru superproducţii ca "E.T. Extraterestrul/ E.T. the Extra-Terrestrial" şi "Fălci/ Jaws".

Filmul "Tomb Raider Începutul/ Tomb Raider" a coborât o poziţie, până pe locul al treilea, în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 344.689 de lei. Lungmetrajul "Tomb Raider Începutul/ Tomb Raider", regizat de Roar Uthaug, despre aventuriera Lara Croft, o are de data aceasta ca protagonistă pe suedeza Alicia Vikander.

Liderul săptămânii trecute, lungmetrajul SF "Pacific Rim 2: Revolta/ Pacific Rim: Uprising", de Steven S. DeKnight, a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 278.558,12 lei.

Continuarea filmului SF "Cercul de foc/ Pacific Rim", regizat de Guillermo del Toro şi lansat în 2013, lungmetrajul prezintă o nouă generaţie de piloţi "Jaeger", care se luptă cu monştri enormi Kaiju, ce vor să extermine populaţia umană. Filmul, a cărui acţiune are loc la zece ani de la cea din lungmetrajul original, îl are în rolul principal pe John Boyega, ca Jake Pentecost, fiul personajului Stacker interpretat de Idris Elba, care a murit salvând lumea.

Tot în coborâre cu un loc este lungmetrajul "Red Sparrow", cu laureata premiului Oscar Jennifer Lawrence, regizat de Francis Lawrence, care a avut încasări de 161.305 lei. Filmul "Red Sparrow" prezintă povestea Dominikăi, o fostă balerină care devine recrut al şcolii din domeniul serviciilor secrete Sparrow, care îşi antrenează tinerii excepţionali în a-şi folosi corpul şi mintea pe post de armă. După ce îndură antrenamentul pervers şi sadic, ea devine cea mai periculoasă Vrabie pe care această şcoală a creat-o vreodată. Dominika trebuie să se obişnuiască cu noua ei identitate, în care deţine puterea şi autocontrolul, pentru propria ei viaţă şi ale celorlalţi de care îi pasă în faţa riscului, inclusiv a agentului american CIA care încearcă să o convingă că este singura persoană în care poate să aibă încredere.