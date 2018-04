Filmul care a cucerit box office-ul românesc de weekend

Lungmetrajul SF "Rampage: Scăpaţi de sub control/ Rampage", de Brad Peyton, s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 886.116,87 de lei în primele trei zile de la lansare.

Cu Dwayne Johnson şi Naomie Harris în rolurile principale, "Rampage" prezintă povestea unui primatolog, ce a dezvoltat o legătură specială cu George, o gorilă extrem de inteligentă, care, în urma unui experiment genetic greşit, se transformă într-un uriaş animal violent.

Pe poziţia a doua s-a situat tot o premieră, lungmetrajul "Interzis la... sex/ Blockers", de Kay Cannon, cu încasări de 563.745,57 de lei de vineri până duminică. O comedie cu John Cena şi Leslie Mann, filmul, distribuit în România de Ro Image 2000, a fost foarte apreciat la Festivalul South by Southwest din SUA.

Premiera "Fără zgomot/ A Quiet Place", un film horror care nu are mai mult de trei minute de dialoguri, s-a situat pe locul al treilea în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 331.132,10 lei.

Filmul "A Quiet Place" prezintă povestea unor creaturi ce au invadat Pământul şi care se alimentează cu carne, dar, fiind oarbe, se ghidează doar după sunete. Actorul şi regizorul peliculei, John Krasinski, soţia acestuia (în film şi în viaţa reală), Emily Blunt, şi copiii lor trebuie să se adapteze - prin limbajul sunetelor şi alte trucuri -, altfel vor muri.

"România neîmblânzită", un documentar despre frumuseţea sălbatică a naturii ţării noastre, narat de Victor Rebengiuc, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 237.228,50 de lei în weekendul premierei. Realizat cu sprijinul casei de producţie britanică Off the Fence, care semnează numeroase filme pentru BBC, National Geographic şi Discovery Channel, şi în colaborare cu ONG-ul The European Nature Trust, documentarul "România neîmblânzită" a fost filmat pe parcursul unui an, cei peste 20 de cameramani implicaţi parcurgând mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăţilor pentru supravieţuire.

Călătorind cu automobilul, avionul, barca, elicopterul, snowmobile-ul şi cu maşinuţe de golf, aceştia au filmat peste 400 de ore în zone precum Parcul Naţional Piatra Craiului, Munţii Făgăraş, Parcul Naţional Cozia, Delta Dunării, Histria, Parcul Naţional Văcăreşti, Peştera Urşilor, Porţile de Fier şi Munţii Apuseni.

Lungmetrajul de aventuri "Peter Iepuraşul/ Peter Rabbit", regizat de Will Gluck, s-a situat pe locul al cincilea în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 217.763 de lei.