Pelicula „Colivia\", de Adrian Sitaru, a fost premiată la Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Praga, care a avut loc între 19 şi 23 ianuarie. În total, în selecţia oficială a evenimentului au concurat 15 filme. Premiul în valoare de 5.000 de euro a fost decernat în urma deliberării juriului format din regizorul elveţian Eileen Hofer, regizorul israelian Hagar Ben-Asher, directorul companiei Aerofilms Ivo Andrle, fotograful Vaclav Jirasek şi scenaristul belgian Anne-Francoise Reynders.

Scurtmetrajul „Colivia\" spune povestea lui Alex, care aduce acasă un porumbel bolnav. În loc să se opună, tatăl încearcă să vindece pasărea, pentru a-şi îmbunătăţi relaţia cu fiul său.

Adrian Sitaru este regizor, producător, scenarist şi actor. Scurtmetrajul său „Valuri\" a câştigat premiul Leopardul de Aur în secţiunea „Leopards of Tomorrow\", la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, în vara lui 2007. Lungmetrajul său de debut, „Pescuit sportiv\", a primit două distincţii la Festivalul de Film de la Salonic 2008, premiul juriului la cea de-a doua ediţie a Festivalului de Film Estoril, în 2008, dar şi marele premiu al secţiunii New Voices la Festivalul Internaţional de Film de la Palm Springs. Printre scurtmetrajele regizate de Sitaru se numără „Fun Fan\" (2004), „Despre Biju\" (2004), „A Very Bad Day\" (2004), „Theodora\'s Life\" (2004), „Biju\" (2002), „O zi de Paşti\" (2000), „Gândacul de bucătărie\" (2000), „Tom Waits - Live in My Room\" (1999), „Săpunul\" (1999) şi „O experienţă biblică într-o bucătărie obişnuită\".