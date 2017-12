Filmul “Corupţia în România”, criticat de unul dintre protagonişti

În urmă cu trei săptămîni, filmul “Corruption in Romania” (Corupţia în România), realizat de Journeyman Pictures, o casă de producţie de documentare din Marea Britanie, a fost postat pe site-ul www.youtube.com. Cu o durată de 7 minute şi 25 de secunde, pelicula ilustrează modul în care românii au de-a face cu fenomenul corupţiei de cînd vin pe lume, atunci cînd părinţii lor trebuie să plătească medicii şi asistentele cu ocazia naşterii. Filmul vorbeşte apoi despre corupţia din administraţie, din fotbal şi alte domenii de activitate, dar insistă asupra modului în care flagelul corupţiei atinge mediul politic. Pe această temă sînt intervievaţi liderul Transparency International România, Victor Alistar, fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, şi procurorul şef al DNA, Daniel Morar. Toţi aceştia critică mediul politic din România, considerîndu-l responsabil pentru tentative de sabotare a bunului mers al luptei anticorupţie de la Bucureşti. Acum, filmul este criticat de Victor Alistar, care susţine, într-un comunicat remis presei, că afirmaţiile sale au fost scoase din context la montaj: “Consider că acest material reprezintă o gravă deraiere de la standardele jurnalismului şi nu reprezintă punctul meu de vedere, în forma în care a fost acesta prezentat”. În opinia acestuia, România are serioase probleme legate de corupţie, dar acestea “se structurează pe diferite paliere cu legităţi şi cauze specifice fiecăruia”: “În cadrul interviului, am arătat că cel mai mare risc pentru strategiile de combatere a corupţiei este ca acestea să fie monopolizate cu scop politic, pentru că acest fapt conduce la transformarea luptei împotriva corupţiei în instrument de luptă politică cu trei consecinţe grave: decredibilizarea oricărui efort anticorupţie, imposibilitatea construirii unui consens politic pentru un pact naţional privind priorităţile de construire a unei societăţi bazate pe integritate şi scăderea încrederii cetăţenilor în faptul că se face ceva concret în afară de propagandă”. El critică faptul că cele cîteva secunde în care vorbeşte au fost scoase din context, mesajul fiind “ignorat”. Alistar arată, în finalul mesajului său, că precizările cuprinse în comunicatul de presă sînt făcute în nume personal şi se referă strict la interviul pe care el l-a acordat, “fără a avea cunoştinţă de celelalte componente editoriale ale filmului în cauză”.