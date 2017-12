Filmul de animaţie ”Acasă / Home”, debut pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul de animaţie ”Acasă / Home”, regizat de Tim Johnson şi produs de studiourile DreamWorks Animation, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 54 de milioane de dolari. Potrivit specialiştilor în domeniu, succesul de casă al acestei pelicule se explică şi prin faptul că, de această dată, producătorii americani au decis să se adreseze şi publicului hispanic şi celui feminin, care reprezintă un segment semnificativ din populaţia SUA, impunând pe marele ecran o eroină care nu mai este o prinţesă blondă cu ochi albaştri, nici un luptător musculos şi curajos, ci o fetiţă creolă, cu părul cârlionţat şi tenul măsliniu. Acest film de animaţie a beneficiat, de asemenea, de o distribuţie impresionantă, precum Rihanna, Jim Parsons şi Jennifer Lopez. Filmul spune povestea unor extratereştri care, pentru a scăpa de o rasă inamică, decid să se ascundă pe Pământ. Comedia ”Mare şi tare” a debutat pe locul al doilea, cu încasări de 34,6 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Insurgent”, al doilea lungmetraj din franciza inspirată din trilogia ”Divergent”, scrisă de romanciera Veronica Roth, a pierdut poziţia de lider pe care a ocupat-o weekend-ul trecut şi a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 22,07 milioane de dolari.

Filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, regizat de Kenneth Branagh, cu Cate Blanchett, Lily Collins şi Richard Madden în distribuţie, a pierdut două poziţii şi a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 17,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul horror ”Pe urmele tale / It Follows”, regizat de David Robert Mitchell, a urcat de pe locul 19 pe 5, cu încasări de 4,02 milioane de dolari. Comedia de spionaj ”Kingsman: The Secret Service” a pierdut o poziţie şi a ajuns pe locul al şaselea, cu încasări de 3 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”Urmărit în noapte / Run All Night”, regizat de Jaume Collet-Serra, a coborât patru poziţii, până pe locul al şaptelea. Comedia melodramatică britanică ”The Second Best Exotic Marigold Hotel”, regizată de John Madden, în care strălucesc Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere şi Bill Nighy, a pierdut o poziţie şi a ajuns pe locul al optulea, cu încasări de 2,18 milioane de dolari. Filmul ”Do You Believe?”, o peliculă cu tematică creştină, regizată de Jonathan M. Gunn, a pierdut trei poziţii şi a coborât pe locul al nouălea, cu încasări de 2,15 milioane de dolari.

Filmul de acţiune ”The Gunman”, în care Sean Penn interpretează rolul unui fost soldat al forţelor speciale americane care suferă de sindromul stresului post-traumatic, a coborât de pe locul 4 până pe poziţia a zecea. Pelicula, regizată de Pierre Morel şi în care apare şi Javier Bardem, a generat încasări de 2,05 milioane de dolari de vineri până duminică.