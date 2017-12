„Filmul de miercuri”, în club

Asociația Mișcarea Culturală Constanța este inițiatoarea evenimentului „Filmul de miercuri”, care se desfășoară în fiecare săptămână, în clubul Doors din Constanța. Respectând tradiția, în această seară, de la ora 19.00, are loc proiecția filmului „Arsenic and Old Lace”. Intrarea este liberă.

Pelicula din această seară este una clasică din 1944, în imagine alb-negru. Regia poartă semnătura celebrului american cu origini italiene Frank Capra. Acțiunea filmului se petrece în 1941 în Brooklyn, New York, unde locuiesc, într-o singură casă, două bătrâne cu o ocupație sinistră. Ele asasinează bătrâni singuri și cu bani, fiind convinse că gestul lor este unul de caritate.