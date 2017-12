Filmul „Echipa“, premiat la Milano

Filmul documentar „Echipa“, produs de Action Television Production (ATP), în regia lui Florin Orezeanu şi a Alinei Cosmoiu, a fost distins cu Mention d’Honneur la secţiunea Documentar a celei de-a 26-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film şi Televiziune Sportivă de la Milano, desfăşurată în perioada 31 octombrie-5 noiembrie şi cu Premiul Primăriei din Milano. Premiul Primăriei din Milano este cel de-al şaselea premiu internaţional al echipei de realizatori Orezeanu-Cosmoiu şi al treilea obţinut cu filmul „Echipa“, după cele din Hanoi - Vietnam şi Liberec - Republica Cehă. Documentarul este nominalizat la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Sportiv de la Palermo, a cărui festivitate de premiere este programată pentru 16 decembrie.

„Mă bucur foarte tare pentru premiile pe care le-am obţinut aici şi care au o semnificaţie aparte. România, în ultima vreme, a ieşit în concursuri internaţionale şi a cîştigat multe premii importante. Am văzut filmele acestea şi există şi o nuanţă politică în premii: toate aceste scurtmetraje sau lungmetraje spun un lucru: România şi oamenii din România au fost nenorociţi de un sistem nenorocit, acela comunist şi iată ce urmări dezastruoase sînt, chiar şi acum, la atîţia ani după Revoluţie. Mă bucur că noi sîntem premiaţi pentru cu totul altceva: un film extrem de pozitiv, extrem de spumos, care vorbeşte despre graţie, frumuseţea mişcării şi ca atare mi se pare un premiu valoros. Vreau să mulţumesc în mod special Primăriei Constanţa, care ne-a facilitat aceste contacte importante cu festivaluri de prestigiu şi ne-a sponsorizat deplasările“, a declarat producătorul Florin Orezeanu. Referitor la documentarul „Echipa“, premiat la Milano, Alina Cosmoiu a spus: „Echipa este un zîmbet de film, e o poezie, este bucurie pură şi mă bucur mult că îşi face o carieră internaţională. De emoţii încă nu am scăpat, pentru că, în aceste zile, un alt film de-al nostru a fost selecţionat şi participă în finala Festivalului Internaţional de Televiziune pentru Copii de la Barcelona“. Documentarul „Echipa“ este o variantă scurtă a unui episod din cunoscuta emisiune pentru copii „Bărcuţa cu poveşti“, coproducţie ATP - TV Neptun. „Echipa“ prezintă lumea micilor sportivi de la C.S. Farul, urmărindu-i în antrenamentele zilnice, apoi în călătoria la Deva, locul de desfăşurare a Campionatului Naţional pentru Juniori, cu toate emoţiile, concentrarea, transpiraţia, spiritul de echipă şi, în final, bucuria de a fi campioni.

Festivalul Internaţional de Film şi Televiziune Sportivă de la Milano, recunoscut de Comitetul Internaţional Olimpic, s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Preşedintelului Republicii Italiene. Festivalul de la Milano are faze regionale la Mumbai (India), Hanoi (Vietnam), Teheran (Iran), Moscova (Rusia), Kampala (Uganda), Liberec (Republica Cehă), Philadelphia (SUA), Tashkent (Uzbekistan), Pescara/Chieti (Italia). În cadrul competiţiei au participat 44 de ţări, iar în concurs au fost înscrise 980 de filme. Performanţa echipei de realizatori Florin Orezeanu - Alina Comsoiu este cu atît mai mare cu cît, pentru finala de la Milano, au fost selecţionate 180 de filme, produse de 102 de companii, printre care Eurosport, Rai 1, TV Espanol şi televiziuni naţionale din diverse ţări. Juriul a fost alcătuit din oameni de film şi televiziune din ţările care nu au avut, anul acesta, filme în concurs. Printre invitaţii de onoare ai celei de-a 26 ediţii a festivalului s-au aflat Ennio Morricone şi Dick Fosbury. La vizionarea filmului „Echipa“ au luat parte reprezentanţi ai Consulatului României din Milano, dar şi preşedintele Festivalului Internaţional „Sports Movies and TV” - „FICTS“, Franco Ascani. „În acest festival, considerat ca un Oscar al filmelor pe teme sportive, România a obţinut mereu recunoaşterea muncii ei în acest domeniu. Anul trecut, am premiat un documentar românesc şi iată că, anul acesta, o altă producţie din România a primit distincţii importante, făcîndu-ne din nou o surpriză frumoasă“, a apreciat preşedintele Federaţiei Internaţionale de Film şi Televiziune Sportivă, Franco Ascani.

Action Television Production este singura casă de producţie din Constanţa care a obţinut premii la festivaluri internaţionale de film. Participarea şi deplasarea la astfel de manifestări sînt sprijinite de Primăria Municipiului Constanţa.