Filmul european, vedetă în cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de la Cannes

Nu mai puţin de 21 de filme regizate de unele dintre cele mai mari nume ale cinematografului european, care sunt sprijinite prin finanţare MEDIA în cadrul programului „Europa Creativă” al UE, vor rula la cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, care se va desfăşura în perioada 14-25 mai. Printre acestea se numără şapte filme aflate în competiţie pentru premiul cel mare, Palme d'Or. La festival va fi prezent şi comisarul european pentru Cultură, Androulla Vassiliou, pentru a înmâna cel de-al treilea premiu anual MEDIA regizorului şi producătorului celui mai bun nou proiect cinematografic care a beneficiat de finanţare în cadrul programului „Europa Creativă”. Comisarul va avea, de asemenea, întâlniri cu tineri realizatori de film şi reprezentanţi din domeniu, pentru a discuta noul program „Europa Creativă”, lansat în ianuarie, cu un buget de aproape 1,5 miliarde de euro pentru următorii şapte ani, cu 9% mai mult decât în anii precedenţi.

Printre filmele selecţionate sprijinite de MEDIA se numără cel ales pentru a deschide festivalul, „Grace of Monaco”, cu Nicole Kidman în rolul eroinei de la Hollywood care s-a căsătorit cu un prinţ. Celelalte sunt producţii noi ale unor regizori europeni celebri, precum Michel Hazanavicius, câştigătorul a cinci premii Oscar în 2012 pentru „L`Artiste / The Artist”, Mike Leigh, câştigătorul premiului Palme d'Or în 1996 pentru „Secrets & Lies”, Ken Loach, câştigătorul premiului Palme d'Or în 2006 pentru „The Wind That Shakes The Barley”, legendarul Jean-Luc Godard şi belgienii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, câştigătorii premiului Palme d'Or în 1999 pentru „Rosetta” şi ai Marelui Premiu în 2011 pentru „Le gamin au vélo”. Wim Wenders, câştigătorul din 1984 al premiului Palme d'Or pentru „Paris, Texas”, este prezent în secţiunea Un Certain Regard. Cele 21 de filme finanţate de UE care urmează să fie proiectate la Cannes reprezintă o varietate de ţări europene, de limbi, de genuri şi de talente. Până în prezent, acestea au primit un total de peste 1,3 milioane de euro de finanţare MEDIA, dar această cifră este probabil să crească semnificativ ca urmare a vizibilităţii oferite de festival şi a interesului distribuitorilor.

„Europa Creativă” este a cincea generaţie de programe de finanţare ale UE care sprijină sectoarele culturale şi creative. Programul combină schemele de finanţare MEDIA şi Cultură ale UE. Programul va aloca cel puţin 56% din bugetul său pentru subprogramul MEDIA, care sprijină producţia, distribuţia şi promovarea conţinutului produs de industriile cinematografice şi audiovizuale din UE. Unul dintre obiectivele sale principale este de a-i ajuta pe realizatorii de film europeni să ajungă la pieţe aflate dincolo de frontierele naţionale şi europene. „Europa Creativă” va oferi finanţare pentru cel puţin 250.000 de artişti şi de profesionişti din domeniul culturii, 2.000 de cinematografe, 800 de filme şi 4.500 de traduceri de cărţi. De asemenea, programul va lansa un nou mecanism de garantare financiară care va permite întreprinderilor mici din domeniul culturii şi creaţiei să obţină credite bancare în valoare de până la 750 de milioane de euro.