Filmul lui Cristian Mungiu a fost nominalizat la premiile César

Producţia „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", în regia lui Cristian Mungiu, a fost nominalizată la ediţia din 2008 a premiilor César, la categoria „cel mai bun film străin\", distincţii care vor fi decernate pe 22 februarie, la Paris. Filmul lui Cristian Mungiu a fost nominalizat la categoria „cel mai bun film străin\" alături de „Auf der anderen seite\" („The Edge of Heaven\"), de Fatih Akin, „We Own the Night\", de James Gray, „Eastern Promises\", de David Cronenberg şi „Viaţa altora\", de Florian Henckel von Donnersmarck.

„4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" este povestea a două studente căministe, desfăşurată într-o singură zi, în 1987, cînd Găbiţa (Laura Vasiliu), cu ajutorul Otiliei (Anamaria Marinca), caută să facă un avort - ilegal la acea vreme. „O poveste despre decizii, răspunderi şi alegeri în viaţă, despre solidaritate şi prietenie, în contextul epocii de atunci\", după cum spune regizorul Cristian Mungiu.

După ce a reuşit să obţină la Cannes trofeul Palme d\'Or, în circa opt luni, „4,3,2\" a obţinut, potrivit Mobra Films, alte 14 premii internaţionale. Cristian Mungiu mai deţine şi performanţa de a fi primul regizor român al cărui film a primit o nominalizare la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film străin.

Mungiu salută nominalizarea la César, dar spune că premiile au devenit mai importante ca filmul

Mungiu se bucură de nominalizarea la César, dar crede că filmul este mai important decît premiile. „Privind înapoi la prestaţia publică pe care 4,3,2 a avut-o în România, uneori, am senzaţia că dezbaterea pe care ar fi trebuie s-o genereze filmul prin mesajul său a fost umbrită de cariera lui internaţională – premiile devenind mai importante şi ocupînd mai mult spaţiu în presă decît o discuţie necesară pornită de la subiectul filmului. Rezultatele publice obţinute de film au depăşit oricum orice fel de aşteptări, atît la nivel de premii şi număr de ţări în care filmul a fost văzut în cinematografe cît şi, mai important, în privinţa reacţiei pe care spectatorii şi presa au avut-o văzînd filmul, iar pentru noi, cei implicaţi în proiect, a venit vremea să trecem, încet, încet, mai departe\", spune Cristian Mungiu.

Anul trecut, premiul César pentru cel mai bun film străin a revenit producţiei „Fiecare se crede normal/ Little Miss Sunshine\", în regia lui Jonathan Dayton şi a lui Valerie Faris. Anul acesta, filmul „La vie en rose/ La Môme\", de Olivier Dahan, şi „Un secret\", de Claude Miller, adaptare după romanul omonim al lui Philippe Grimbert, se anunţă a fi favoritele ediţiei, după ce fiecare a obţinut cîte 11 nominalizări. În topul celor mai multe nominalizări urmează lungmetrajul animat „Persépolis\" (6), de Vincent Paronnaud şi Marjane Satrapi, „La Graine et le mulet\" (5), de Abdel Kechiche şi „Le Scaphandre et le papillon\" (7), de Julian Schnabel.

La categoria „cel mai bun film\" au fost nominalizate „La vie en rose\", „Un secret\", „Le Scaphandre et le papillon\", „La Graine et le mulet\" şi „Persépolis\", în timp ce Olivier Dahan („La vie en rose\"), Abdellatif Kechiche („La Graine et le mulet\"), Claude Miller („Un secret\"), André Téchiné („Les Témoins\") şi Julian Schnabel („Le Scaphandre et le papillon\") îşi dispută premiul César pentru cel mai bun regizor.

La categoria „cea mai bună actriţă\" au fost nominalizate Marion Cotillard („La vie en rose\"), Isabelle Carré („Anna M.\"), Cécile de France („Un secret\"), Marina Foïs („Darling\") şi Catherine Frot („Odette Toutemonde\"), în timp ce la categoria „cel mai bun actor în rol principal\" au fost anunţaţi Mathieu Amalric („Le Scaphandre et le papillon\"), Michel Blanc („Les Témoins\"), Jean-Pierre Darroussin („Dialogue avec mon jardinier\"), Vincent Lindon („Ceux qui restent\") şi Jean-Pierre Marielle („Faut que ça danse !\").