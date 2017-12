Filmul lui Mungiu, prezentat pentru prima dată în Turcia, la Eurasia Film Festival

Filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d\'Or la Cannes, va fi prezentat în afara competiţiei la cea de-a treia ediţie a Eurasia Film Festival. Acest festival face parte din Antalya Golden Orange Film Fest, unul dintre evenimentele cinematografice importante din Turcia, alături de festivalul de la Istanbul.

Eurasia Film Festival se va deschide cu cel mai recent film al lui Ang Lee, „Lust, Caution\", în timp ce în afara competiţiei vor fi prezentate, în premieră în Turcia, al doilea lungmetraj al lui Mungiu şi alte două filme de la Cannes: „Persepolis\" de Vincent Paronnaud şi Marjane Satrapi şi „The Diving Bell and the Butterfly\" de Julian Schnabel. De asemenea, programul include retrospective ale operelor lui Michelangelo Antonioni şi Ingmar Bergman, cei doi regizori decedaţi în iulie.

Organizatorii au dezvăluit şi o serie de planuri menite să consolideze legăturile dintre oamenii de cinema din Turcia şi cei din Europa şi Asia. De exemplu, ei au iniţiat un fond pentru coproducţii şi dezvoltare de scenarii, la care pot apela cineaşti din întreaga lume cu condiţia ca unul dintre coproducătorii proiectului să fie o companie turcească. Proiectele cîştigătoare vor primi cîte 20.000 de dolari la ceremonia de închidere, de pe 28 octombrie.

O noutate a ediţiei este şi un premiu Netpac (Network for the Promotion of Asian Cinema/Reţeaua de promovare a cinematografiei asiatice), care va fi acordat în cadrul competiţiei internaţionale a festivalului. Anul trecut, Marele Premiu la Eurasia Film Festival a fost obţinut de „Hîrtia va fi albastră\", în regia lui Radu Muntean.