Filmul lui Nae Caranfil, elogiat de „Variety“

Cel mai nou lungmetraj al lui Nae Caranfil, „Closer to the Moon”, care a avut premiera mondială în deschiderea festivalului „Making Waves: New Romanian Cinema” din New York, pe 29 noiembrie, se bucură de aprecierea criticilor de specialitate. Filmul, care reconstituie povestea reală a Marelui Jaf Comunist din 1959, este considerat de prestigioasa publicaţie „Variety“ „o comedie neagră surprinzător de amuzantă, care ar putea prinde la publicul american”.

Potrivit „Variety“, intriga din „Closer to the Moon” evocă una dintre capodoperele cinematografului românesc, faimoasa „Reconstituire” a lui Lucian Pintilie. Povestea Marelui Jaf Comunist din „Closer to the Moon” este prezentată în limba engleză, distribuţia fiind formată, în mare parte, din actori de la Hollywood, precum: Vera Farmiga, Mark Strong şi Tim Plester.

Premiera de la New York a filmului a avut loc în prezenţa regizorului şi a producătorului american Michael Fitzgerald.