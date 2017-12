Filmul lui Porumboiu, vîndut deja în opt ţări

Distribuitori din opt ţări au cumpărat, deja, drepturile pentru filmul "A fost sau n-a fost?" al lui Corneliu Porumboiu, cîştigătorul a două premii la Cannes. Firma The Coproduction Office a anunţat vînzări puternice pentru primul lungmetraj al regizorului român, care a cîştigat Camera d'Or pentru debut şi premiul Europa Cinemas din partea reţelei ononime de săli de cinema ce difuzează filme europene. The Coproduction Office a vîndut filmul distribuitorilor Istituto Luce pentru Italia, Filmmuseum pentru Olanda, Bac Films pentru Franţa, Folkets Bio pentru Suedia, Arthaus pentru Norvegia, Ost for Paradies pentru Danemarca, Stadtkino pentru Austria şi Providence Films pentru Brazilia. Filmul a trezit şi interesul unor societăţi din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Spania, Ungaria, Iran şi Grecia. Philippe Bober, şeful The Coproduction Office, se aşteaptă să încheie în curînd contractele şi pentru aceste ţări.

"Cele două premii, care s-au adăugat cronicilor excelente, au crescut, cu siguranţă, interesul cumpărătorilor", a explicat Bober, care s-a ocupat şi de vînzările filmului "Moartea domnului Lăzărescu" de Cristi Puiu.

"A fost sau n-a fost?", un film scris, regizat şi produs de Corneliu Porumboiu, va deschide Festivalul Internaţional Transilvania de la Cluj din data de 2 iunie, cînd va fi prezentat pentru prima dată în România, şi a fost invitat la festivalurile de la Telluride, Karlovy Vary, Sevilia şi Ierusalim.