„Nuntă în Basarabia\", cel de-al doilea lungmetraj semnat de regizorul Nap Toader (Napoleon Helmis), o coproducţie România/Republica Moldova/Luxemburg, a câştigat premiul special al juriului la Festivalul „Black Nights\" din Tallinn, Estonia (12 noiembrie - 6 decembrie). Cel de-al doilea lungmetraj semnat de regizorul Napoleon Helmis (Nap Toader), o coproducţie România/ Republica Moldova/ Luxemburg, a fost prezentat în competiţia oficială EurAsia a festivalului internaţional de la Tallinn.

„Nuntă în Basarabia\", povestea unor tineri - el bucureştean, ea din Chişinău - proaspăt căsătoriţi, care decid să facă nuntă cu dar în speranţa că vor scoate banii necesari avansului pentru o locuinţă, a impresionat comitetul de selecţie al festivalului, care a considerat pelicula „foarte umană şi emoţională\", prin mesajul pe care îl promovează. Preşedintele juriului EurAsia, cunoscutul producător rus Alexander Rodniansky, a declarat la gala de premiere a festivalului, care a avut loc vineri seară, că „Nuntă în Basarabia\" este „un film care transmite un puternic mesaj de toleranţă şi speranţă\" şi care a ajutat să fie înţeleasă realitatea unei regiuni puţin cunoscute, Basarabia, „un univers care celebrează bucuria de a trăi şi omenia\".

Filmul a concurat în secţiunea EurAsia alături de pelicule semnate de Bahman Ghobadi - „No One Knows About Persian Cats\", Gaspar Noe - „Enter The Void\", Kira Muratova - „The Melody For a Street Organ\" şi Gyorghi Palfi - „I am not your friend\".