Filmul „Păsările“, de Hitchcock, şi animaţia „Regele Leu“, incluse în National Film Registry

Filmele ”Thelma & Louise”, ”The Breakfast Club”, în regia lui John Hughes, ”Păsările”, de Hitchcock, dar şi animaţia Disney ”Regele Leu” au fost incluse în National Film Registry, arhivă aflată în grija Bibliotecii Congresului SUA.

În fiecare an, 25 de filme sunt selectate de către specialişti ai Bibliotecii Congresului SUA pentru a fi adăugate în National Film Registry, în funcţie de importanţa culturală, istorică sau estetică. Peliculele trebuie să aibă o vechime de cel puțin zece ani. Filmul ”Thelma & Louise”, un road-movie cult din 1991 în care joacă Geena Davis şi Susan Sarandon, marchează al treilea film realizat de Ridley Scott care ajunge în National Film Registry, după lungmetrajele ”Blade Runner” și ”Alien”, care au fost introduse în 1993, respectiv 2002. Alături de ”Thelma & Louise” vor mai fi incluse anul acesta şi filmul lui John Hughes din 1985, ”The Breakfast Club”, animaţia Disney din 1994, ”The Lion King”, ”Păsările”, filmul lui Alfred Hitchcock, ”Who Framed Roger Rabbit”, în regia lui Robert Zemeckis, din 1988, dar şi filmul ”The Princess Bride”, semnat de Rob Reiner. Filme notabile incluse în National Film Registry sunt ”Funny Girl”, în care a jucat Barbra Streisand, ”East of Eden”, cu James Dean, ”20.000 de leghe sub mări”, ”Point Blank”, ”Steamboat Bill, Jr.”, ”Lost Horizon”, ”Ball of Fire” şi ”Blackboard Jungle”. Documentarul ”The Decline of Western Civilization”, despre scena punk din Los Angeles, a fost, de asemenea, selectat în 2016, iar scenarista şi regizoarea Penelope Spheeris a declarat pentru ”The Hollywood Reporter” că este profund recunoscătoare. Filmele selectate au fost lansate în perioada 1903-1998, cel mai recent fiind”Rushmore”, în regia lui Wes Anderson.

Lista din 2016 urcă numărul de filme din National Film Registry la 700 de lungmetraje de patrimoniu. ”Aceste filme documentează istoria și cultura noastră și servesc drept oglindă a experiențelor noastre colective”, a explicat Carla Hayden, reprezentat al Bibliotecii Congresului SUA. ”Registrul Național de Film îmbrățișează bogăția și diversitatea filmului drept o formă de artă și îi celebrează pe cei care creează magia în cinematografie”, a adăugat Hayden.