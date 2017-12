Filmul regizat de Angelina Jolie, boicotat la Belgrad

Doar 12 spectatori au asistat, joi, la Belgrad, la premiera filmului realizat de Angelina Jolie despre violenţele comise asupra femeilor în timpul războiului bosniac (1992-1995), producţie considerată părtinitoare de comentatorii sârbi. Contrar zvonurilor care circulau în ultimul timp în presa internaţională, „In the Land of Blood and Honey / În ţara sângelui şi mierii” nu a fost interzis în Serbia, dar nici nu a atras mult public, doar 12 persoane venind să-l vadă mai mult din curiozitate. Filmul povesteşte relaţia amoroasă între o tânără musulmană şi un sârb, care se regăsesc ulterior în tabere opuse după declanşarea conflictului.

Lansat în urmă cu o săptămână la Sarajevo în faţa a 5.000 de persoane, în prezenţa Angelinei Jolie şi a partenerului ei Brad Pitt, ovaţionaţi de publicul ridicat în picioare la terminarea proiecţiei, filmul nu a suscitat decât un foarte slab interes din partea publicului sârb. Dintre cei 12 spectatori, câţiva au părăsit sala înainte de finalul filmului, a indicat site-ul sârb de informare Mondo. În presa locală, un responsabil al Academiei Filmului din Belgrad, Mirko Beokovic, a denunţat filmul ca fiind părtinitor pentru că îi arată pe musulmanii bosniaci ca fiind oameni civilizaţi şi pe sârbi, ca ţărani sălbatici. Angelina Jolie a turnat filmul în 2010 doar cu actori din ţări provenite din ex-Iugoslavia. Filmul a fost salutat de asociaţii ale victimelor musulmane ale conflictului bosniac, dar denunţat ca fiind anti-sârbesc de asociaţii sârbe.

Războiul din Bosnia s-a soldat cu aproximativ 100.000 de morţi şi, potrivit asociaţiilor locale, circa 20.000 de femei, majoritatea musulmane, au fost victimele abuzurilor sexuale în cursul conflictului. După ce a fost lansat în SUA, în decembrie, „In the Land of Blood and Honey / În ţara sângelui şi mierii” va rula treptat în toată Europa de la începutul lunii martie.