Filosofia musafirului de mall

Cum arată consumatorul zilelor noastre şi câţi bani lasă acesta în magazine? Un comunicat al DTZ Echinox explică, cu mult umor, o analiză complicată a „generaţiei Y”, adicătelea tinerii născuţi între 1981-1987, care umplu mall-urile, însă nu au bani să facă şi cumpărături. Cu alte cuvinte, pe de o parte, analiştii se bucură că densitatea populaţiei din mall-uri a reintrat pe plus, iar pe de alta, se plâng că tinerii „generaţiei Y“ nu fac suficient shopping pentru ca şi trendul financiar să intre în ascensiune. Dacă aţi călcat, în special în weekend, prin mall-urile din Constanţa, aţi observat cu siguranţă acest fenomen, însă, nefiind analişti, nu l-aţi considerat demn de a-l supune unei analize. Concret, potrivit DTZ, „odată cu maturizarea şi absorbţia în clasa populaţiei active a „generaţiei Y”, generaţia născută între anii ‘81 şi ‘87, practic prima generaţie care a crescut cu precursorul retailului modern, consignaţia, o generaţie care a beneficiat din plin de progresul tehnologiei şi care s-a orientat în principal pe profesii din industria IT şi domeniul bancar, comportamentul general faţă de retail s-a schimbat“. Acest fenomen are un impact semnificativ asupra retailului modern în general, implicit asupra dinamicii centrelor comerciale, şi cel mai bine se reflectă în creşterea frecvenţei medii de vizitare a centrelor comerciale pe cap de locuitor. „Practic este efectul comportamentului consumatorului din „generaţia Y“, care devine un jucător important pentru retail şi nu neapărat datorită unei creşteri a disponibilului financiar. Aceşti consumatori au tendinţa să integreze mall-ul în toate aspectele activităţii sociale şi familiale. Drept urmare, începând cu 2012 am constatat revenirea pe creştere a frecvenţei generale de vizitare, o tendinţă inversă faţă de perioada 2009-2011, când aceasta scăzuse considerabil faţă de nivelurile din perioada 2007-2008“, se menţionează în comunicat. Consultanţii DTZ apreciază că per ansamblu, la nivel macro, piaţa de retail s-a stabilizat, în contextul în care numărul de noi centre comerciale inaugurate a scăzut în ultimii ani (cinci deschideri în 2013, trei prefigurate pentru 2014). „Deşi frecvenţa de vizitare este în creştere, efectul benefic al acestui factor este anulat de scăderea coşului mediu de cumpărături, iar piaţa se menţine constantă, diferenţele fiind generate de specificul zonelor de acoperire“, afirmă sursa citată. Tot autorii studiului îndulcesc însă concluziile şi afirmă că sunt încrezători în convertirea numărului de vizitatori în putere de cumpărare?! „Creşterea traficului a fost mereu responsabilitatea numărul 1 a oricărui property manager, convertirea acestuia în vânzări fiind deja o responsabilitate împărţită cu retailerii parteneri. Din acest motiv, creşterile de trafic înregistrate ne dau încredere că există potenţial de îmbunătăţire a rezultatelor, atât pentru proprietarii de centre comerciale, cât şi pentru retaileri”, a declarat Sebastian Mahu, head of property management department, DTZ Echinox.

Analiza DTZ vine în urma aplicării setului de cercetări Retail Metrics, un produs care reprezintă o serie de instrumente de cercetare care explorează comportamentul consumatorului, dinamica pieţei, dar şi poziţionarea centrului comercial în zona sa de acoperire.