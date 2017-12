Filtre de poliţie pentru prinderea unor hoţi

Trei tineri au fost reţinuţi, ieri după-amiază, după ce au spart o locuinţă care se află la parterul unui bloc din zona Gării, din Constanţa. Oamenii legii au fost anunţaţi prin 112, chiar de proprietarul apartamentului. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că cei trei constănţeni au pătruns în locuinţă prin forţarea unui geam. Când se pregăteau să plece cu prada, cei trei au fost surprinşi de proprietar, care venise acasă. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că hoţii au plecat de la adresa respectivă cu un autoturism marca Dacia. „Un vecin a văzut maşina suspecţilor şi ne-a dat o combinaţie a numărului, deoarece nu îl reţinuse exact. Am făcut verificări şi am demarat acţiunea Năvodul pentru depistarea fugarilor”, a declarat cms. şef Emilian Pârvu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. Pe străzile Constanţei au fost organizate filtre de poliţie pentru prinderea hoţilor. În scurt timp, autoturismul suspect a fost identificat şi scos din trafic, în zona Faleză Nord, la cap de linie 102. În autoturismul marca Dacia, cu numărul de înmatriculare CT 03 SFB, se aflau trei tineri din Constanţa, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani. Cei trei au fost escortaţi la sediul Secţiei 5 Poliţie Constanţa pentru declaraţii. „Suspecţii au fost imobilizaţi şi reţinuţi pentru audieri, iar în cursul zilei de mâine (n.r. - astăzi) vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Rugăm toţi cetăţenii care observă astfel de evenimente să încerce să reţină cât mai multe detalii care ne-ar putea ajuta pentru prinderea infractorilor şi să sune imediat la 112. Facem un apel ca cetăţenii să nu fie pasivi la ceea ce se întâmplă în jurul lor”, a adăugat cms. şef Emilian Pârvu. Oamenii legii le recomandă proprietarilor de apartamente, mai ales celor care locuiesc la parter, să îşi asigure locuinţele cu gratii, deoarece acestea sunt cele mai sigure.