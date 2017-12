Final de an la Centrul „Teodor T. Burada”

A devenit deja o tradiţie ca, la fiecare sfârşit de an „şcolar”, cursanţii din anii terminali ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii, azi Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”, să se prezinte în faţa publicului cu cele mai frumoase lucrări, pregătite cu atenţie pentru „examenul de diplomă”. Acest lucru s-a întâmplat şi ieri după-amiază, când ei şi-au privit cu emoţie creaţiile expuse în holul Palatului Copiilor.

Arte Vizuale şi Muzică. Vernisajul ineditei expoziţii cu titlul „Atelier” a avut loc în prezenţa directorului Centrului „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu şi a cadrelor didactice de la secţiile de Arte Vizuale şi Muzică. La realizarea manifestării vizuale şi-au adus contribuţia şi elevi de la specializările Pictură - prof. Gabriela Gheorghe, Grafică - prof. Eusebio Spînu şi Constantin Gheorghe, Design interior - prof. Vladimir Hagiu, Design vestimentar - prof. Lucia Niculescu şi Fotografie - prof. Bebe Pitei. „Lucrările noastre sunt rezultatul ieşirilor noastre în teren. Am ieşit în fiecare weekend, atunci când ne permitea vremea, şi am aplicat pe teren cunoştinţele de teorie şi estetică”, a spus profesorul fotograf Bebe Pitei.

Prietenii, bucurii şi regrete. Sfârşitul anilor de studii aduce bucurie şi tristeţe, deopotrivă. „Sunt bucuros că, în sfârşit, a mai ieşit încă o promoţie - am făcut zece ani de când sunt la această şcoală. Pe de altă parte, sunt un pic trist, pentru că am fost ca un frate mai mare pentru ei şi am legat prietenii. Sunt foşti elevi care au terminat de cinci - şase ani şi vin să ne vedem, să ne sfătuim”, a mai spus cunoscutul artist fotograf constănţean.

Vernisajul a continuat în sala de spectacole cu un program artistic susţinut de elevii de la clasele profesorilor: Rodica Chiforeanu, Elena Cojocaru, Sorin Cucu, Cristache Feraru, Rodica Iftime, Lia Megas, Marina Piţigoi, Gabriela Popescu şi Teodor Rădulescu.

Referitor la demersul creativ al cursanţilor, directorul Centrului Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu, a declarat: „Unele dintre lucrările expuse sunt chiar de mare calitate şi promit foarte mult în zona vizualului. O parte dintre cursanţi sunt foarte talentaţi, iar alţii vin doar pentru plăcerea lor, pentru a-şi ocupa timpul liber. Am pregătit şi un spectacol cu cei de la secţia de muzică. Noi suntem foarte încântaţi de rezultate şi mulţumiţi. Avem din ce în ce mai multe persoane care ne solicită, ceea ce demonstrează că acest centru înseamnă ceva pentru Constanţa”.