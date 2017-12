Final de an pentru Asociaţiile Sportive constănţene

La final de an, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Constanţa a organizat, ieri, la Restaurantul Sport, tradiţionala întâlnire de final de an cu presa constănţeană şi cu reprezentanţii asociaţiilor sportive din judeţul de la ţărmul mării. Reconfirmată în fruntea sportului constănţean, după examenul susţinut în urmă cu o lună, directorul DJST, Elena Frîncu, le-a mulţumit colaboratorilor din echipa sa, Emil Ionescu, Mariana Tudora, Mihai Orzan şi Mihaela Sobaru, jurnaliştilor şi conducătorilor asociaţiilor sportive pentru eforturile depuse în acest an, reflectate în numeroasele medalii cucerite de sportivii constănţeni. „A fost un an bun şi le datorăm cluburilor performanţele sportivilor, pentru că au ştiut să-i motiveze, alături de antrenori, ca să-şi continue munca. Vreau să mulţumesc, totodată, celor care susţin financiar sportivii şi echipele din Constanţa”, a spus Frîncu. „Felicit toate cluburile sportive constănţene pentru realizările din acest an şi sper ca 2011 să fie măcar la fel de bun, pentru că este un an preolimpic şi ne dorim ca mulţi sportivi să îndeplinească baremurile de calificare la Jocurile Olimpice”, a adăugat Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul, unul dintre cele mai bune cluburi sportive din ţară.

Întâlnirea de ieri a prilejuit şi premierea celor mai buni jurnalişti constănţeni, desemnaţi în urma votului acordat de membrii Asociaţiei Jurnaliştilor Sportivi din Constanţa: presa scrisă - Gabriel Turcu (Telegraf); TV - Sorin Cealera (Neptun TV); radio - Cătălin Donose (Radio Constanţa); cea mai bună imagine - Ionuţ Văduva (Neptun TV); cea mai bună fotografie - Marian Muscalu (Telegraf); cea mai bună carte cu subiect sportiv - “Istoria sportului constănţean - gimnastica artistică”, autor Paul Alexe; premiul newmedia, cel mai bun site de sport - www.voleiromania.ro, Gabriel Turcu. La final, şi-a făcut apariţia şi Moş Crăciun, care i-a premiat pe toţi cei prezenţi.