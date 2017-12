Final de campionat și pentru SLEN 90 Medgidia

După ce echipa CSȘ 1 Momentos Constanța a fost eliminată cu scorul general de 2-0 de către CSM 2007 LPS Focșani, în primul tur al play-off-ului din Seria Est a Diviziei A2 la volei feminin, și a doua formație din județul Constanța, CS SLEN 90 Medgidia, a fost eliminată din competiție. Sâmbătă, în meciul decisiv pentru calificarea în turul al doilea (s-a jucat în sistemul „cel mai bun din trei partide”, iar scorul general era 1-1), CTF Mihai I București a dispus de CS SLEN 90 Medgidia, în sala proprie, cu 3:1 (21:25, 26:24, 25:17, 25:17) și a câștigat seria cu scorul general de 2-1.

„După un prim set câștigat, am fost foarte aproape de 2:0 la seturi, caz în care nu se știe ce deznodământ ar fi avut partida. Regret că am irosit copilărește două mingi de set, mai ales că de fiecare dată am avut atacul la punctele respective! Echipa a jucat destul de bine, păcat că fetele nu s-au concentrat suficient în mai multe meciuri ale acestui sezon, pentru că puteau realiza mai mult... Rămâne de văzut ce va fi în campionatul viitor, în funcție de ce își va dori Primăria din Medgidia de la echipa de volei a orașului”, a declarat Gheorghe Iordache, antrenorul principal al formației din Medgidia.

Au evoluat pentru CS SLEN 90 Medgidia (antrenori Gheorghe și Lenuța Iordache): Mădălina Horătău, Andra Cojocaru - Nicoleta Cojocaru, Bianca Cojocaru, Nicoleta Osoianu, Vanesa Deșliu, Diana Mihai-libero (au mai intrat: Bianca Vasile, Valentina Baciu, Diana Ion).

Echipa din Medgidia a rămas în setul al patrulea fără extrema Nicolaeta Osoianu, care s-a accidentat și a fost transportată la spital pentru investigații amănunțite. Diagnosticul este de entorsă la genunchi, dar, din fericire, nu este necesară intervenție chirurgicală, jucătoarea urmând să ia repaus timp de trei săptămâni. Oricum, actualul campionat este încheiat pentru echipa sa...

Rapid București, ACS Transilvania Brașov, CSM 2007 LPS Focșani și CTF Mihai I București sunt calificate în turul secund din play-off-ul Seriei Est, care va avea loc în sistem turneu de patru echipe. Se va organiza câte un turneu pentru fiecare dintre cele două serii formate pe criterii geografice, Est și Vest, iar primele două clasate din fiecare turneu vor obține calificarea pentru turneul final al Diviziei A2, decisiv pentru promovare. În Seria Vest, ACS Agroland Timișoara, Universitatea Cluj, CSU Oradea și CSU Politehnica Timișoara sunt participantele la turneul din turul secund al play-off-ului.

