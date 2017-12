Final de cantonament pentru Săgeata

După două săptămâni petrecute la Bușteni, Săgeata Năvodari s-a întors vineri acasă, unde va pregăti debutul în Liga a II-a la fotbal cu un obiectiv clar, promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Năvodărenii au motive de optimism, după ce au încheiat fără înfrângere cele cinci meciuri amicale disputate în cadrul cantonamentului montan: 4-1 cu CSM Rm. Vâlcea, 1-1 cu ACS Berceni, 2-1 cu FC Voluntari, 0-0 cu Fortuna Câmpina și 3-1 cu FC Farul Constanța. „A fost un cantonament reușit și vreau să-i felicit pe jucători pentru că s-au întrebuințat sută la sută și au făcut tot ceea ce a cerut staff-ul tehnic. Un mare câștig este faptul că am încheiat stagiul de pregătire fără accidentați, dar și faptul că am marcat multe goluri în meciurile amicale și nu avem nicio înfrângere. Doi dintre jucătorii nou-veniți, Ganea și Eloy, cântăresc foarte mult în angrenajul echipei, reușind să înscrie fiecare câte cinci goluri. Am renunțat deja la Nicoară și probabil că vor mai pleca doi sau trei jucători. În locul lor vor sosi, săptămâna viitoare, alți doi sau trei jucători importanți, cu care suntem în discuții avansate”, a declarat managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuțan. Jucătorii pregătiți de Cătălin Anghel au primit liber până luni, iar conducerea clubului încearcă să găsească un adversar pentru o ultimă partidă de verificare.