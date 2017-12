Final de sezon fără griji pentru FC Farul

10:26:37 / 06 Mai 2015

FESTILA nu FARUL !!

" EXTRAORDINARA PERFORMANTA " speram ca la anul sa terminam pe locul 1 in liga 2 - IN CAZUL IN CARE SE RETRAG TOATE ECHIPELE SI SUNTEM SINGURI IN SERIE - vai de capul nostru ce am ajuns - MILOGII FOTBALULUI !!!