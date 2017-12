Final de stagiune la Teatrul „Oleg Danovski”, cu „Armonic Brass Quintet“

Cei cinci instrumentişti de la „Armonic Brass Quintet“ le-au dăruit „Bijuterii muzicale” melomanilor prezenţi, vineri seară, în sala Studio a Teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski“. Recitalul a reprezentat nu doar o întîlnire cu publicul, ci a marcat, totodată, închiderea stagiunii instituţiei teatrale. Audienţa a fost formată din melomani de toate vîrstele, care s-au lăsat seduşi de armoniile cvintetului. „Au fost extraordinari. Nu ştiu ce înseamnă pentru tineri, dar noi ne-am amintit de tinereţe“, a spus, vădit emoţionată, una dintre spectatoare, la finalului recitalului.

Într-o atmosferă degajată, prezentarea pe care Valeri Baran a făcut-o fiecărei piese a contribuit din plin la succesul recitalului. Fiecare concert al „Armonic Brass Quintet“ este unic, nu doar datorită repertoriului variat, cît şi graţie neconvenţionalismului pe care îl degajă. „Toate recitalurile noastre au cîte o tematică, o motivaţie. Ţinînd cont că este ultimul recital al acestei stagiuni şi că toată lumea lumea pleacă în concediu, am zis să alegem pentru repertoriu un best of. Am decis să cîntăm ceea ce a plăcut cel mai mult publicului constănţean“, a spus Valeri Baran. „Sîntem hotărîţi să susţinem aceste recitaluri oriunde. Nu depindem de curent, de staţii sau de reflectoare. Iar repertoriul este variat, de la muzică de castel pînă la muzică tradiţională“, a completat instrumentistul.

Din structura cvintetului „Armonic Brass“ fac parte Nicu Dima - trompetă, Viorel Barbu - trompetă, Vitalie Porcescu - corn, Valeri Baran - trombon şi Iurie Postolache - tubă. „Armonic Brass Quintet“ a luat fiinţă în urmă cu 17 ani, la iniţiativa unor instrumentişti din Filarmonica „Marea Neagră“. Debutul şi l-a făcut în anul 1992, în cadrul Festivalului „Marea Neagră“. El s-a impus pe scena festivalurilor de gen, graţie repertoriului variat şi înaltului profesionalism. De la debut şi pînă în prezent, cvintetul s-a bucurat de un succes deosebit, atît în rîndul iubitorilor de muzică din ţară, cît şi din străinătate. Formaţia a fost laureată a festivalurilor de jazz de la Alcati (Turcia) şi Seul (Coreea de Sud). De asemenea, „Armonic Brass Quintet“ a fost invitat să concerteze în Germania, Italia, Olanda, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii şi Turcia alături de instrumentişti reputaţi precum Aurelian Octav Pop, Dinos Constantinidis sau actorii Liviu Manolache şi Doru Octavian Dumitru. Recitalul susţinut vineri seară a fost organizat de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.