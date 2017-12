Final de tur fără Cristocea pentru FC Farul

După ce fundaşul Diogo da Silva a suferit o ruptură musculară şi a spus adio meciurilor rămase din turul actualului sezon al Ligii a II-a, FC Farul riscă să-l piardă şi pe Vasilică Cristocea. Chinuit de dureri la spate, mijlocaşul constănţean a acuzat şi probleme musculare la piciorul drept şi are şanse mici să mai joace în prima parte a campionatului. “Din păcate, Cristocea a suferit o contractură musculară şi nici măcar nu a putut face alergări uşoare la antrenamente. Este vorba de o recidivă la accidentarea suferită la Galaţi, iar Cristocea va efectua un RMN în zilele următoare pentru a vedea cât de grav este. Cu siguranţă, el nu va juca în partida de sâmbătă”, a explicat antrenorul Gheorghe Butoiu. În schimb, revenit după o etapă de suspendare, Chico va evolua în partida cu Tricolorul Breaza, programată sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 15-a, pe Stadionul “Farul”. “Vom avea un meci destul de greu, dar sperăm să ne revenim după înfrângerea de la Rm. Sărat. Am fost suspendat şi m-am odihnit, dar am şi făcut o pauză de şase zile, din cauza durerilor de spate, şi sper să nu se simtă acest lucru. Important este să ajut echipa şi poate să înscriu. Obiectivul pentru ultimele trei etape este clar, să obţinem nouă puncte. Dacă vom reuşi acest lucru, avem şanse să încheiem turul pe locul secund”, a spus atacantul portughez. Pentru întâlnirea de sâmbătă, Butoiu a reţinut în cantonament 19 jucători, printre care şi portarul Vladimir Neagu, chemat de la echipa secundă în locul lui Florin Dobre, accidentat. Partida de sâmbătă va fi arbitrată de Eduard Constantinescu - la centru, ajutat de Daniel Mitruţi şi Adrian Popescu (toţi din Craiova).