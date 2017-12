Finala a fost atât de aproape...

După victoria din manşa tur a semifinalelor, de la Paris, nimeni din Constanţa nu-şi imagina că echipa Club Volei Municipal Tomis nu va ajunge în finala Cupei CEV la volei masculin! Voleibaliştii antrenaţi de Martin Stoev aveau patru şanse din şase să ajungă în prima finală europeană din istoria clubului, dar n-a fost să fie... Deşi a condus cu 2:1 la seturi, campioana României nu a fost capabilă să frângă rezistenţa echipei franceze, care la rândul său a ratat victoria cu 3:0 pe teren propriu după ce a avut 2:0 la seturi şi 23:22 în setul al treilea! Reamintim că duminică seară, în returul de la Constanţa, Paris Volley a învins cu 3:2 (12:25, 25:20, 20:25, 25:23, 15:11), apoi a câştigat cu 15:12 şi setul de aur, care a stabilit echipa calificată în finală.

CE A FĂCUT DIFERENŢA LA CONSTANŢA? „Chiar nu ştiu cum am reuşit să revenim de la 1:2 la seturi. Am găsit resursele de a lupta pentru fiecare minge, am crezut în şansele noastre. Cam asta a fost!”, a încercat să explice olandezul Dennis van der Veen, căpitanul lui Paris Volley. „Primul set a fost un masacru (n.r. - 25:12)! Ne-a intrat serviciul, ne-a intrat tot. Problema a fost setul al patrulea, în care nu am reuşit să opunem rezistenţă. Ne-a lipsit atât de puţin pentru calificare! S-a simţit un pic de tensiune în rândul echipei noastre, pentru că a existat o miză mare a meciului, iar sala era plină. A mai lipsit şi... arbitrul de linie, care a dat aut la serviciul lui Nemec, deşi cel din scaun indicase punct pentru noi. Era un moment foarte important al meciului (n.r. - în loc de 10:10, scorul a devenit 11:9 pentru francezi, în setul de aur)”, a spus Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. „Cred că am stat foarte bine la jocul colectiv, echipa s-a bătut pentru fiecare minge. Chiar şi după scorul foarte mare din primul set am continuat să credem în şansele noastre, iar strategia pe care am adoptat-o a fost cea corectă”, a opinat Dorian Rougeyron, antrenor principal la Paris Volley.

„Ce a făcut diferenţa? Ei au fost mai odihniţi. Consider că în jocul de astăzi (n.r. - duminică) s-a manifestat oboseala jucătorilor, consecinţă a programului foarte încărcat pe care l-am avut în lunile ianuarie şi februarie. Trebuie să ţinem cont că este foarte greu să joci meciuri oficiale din două în două zile, să ai şi deplasări foarte lungi, iar apoi să te şi recuperezi. O bună recuperare fizică nu se realizează nici într-o zi, nici în trei zile. Din păcate, noi de foarte multe ori nu am avut nici două zile şi jumătate ca să ne recuperăm”, a spus Serhan Cadâr, director executiv la CVM Tomis.

PUBLICUL CONSTĂNŢEAN MERITĂ DIN PLIN NOTA MAXIMĂ Atmosfera din Sala Sporturilor a fost cu adevărat fenomenală, cei 1.800 de fani ridicându-se şi ei la nivelul spectacolului din teren. Cu vocile, cu aplauzele, cu tobele, cu goarnele - spectatorii şi-au susţinut în permanenţă echipa favorită şi au crezut în calificare până la ultima minge a setului de aur. Cu siguranţă, publicul constănţean merita să vadă şi o finală cu ruşii de la Guberniya Nizhniy Novgorod, cu trofeul pe masă, dar...

„Atmosfera a fost extraordinară şi le mulţumim tuturor celor care au venit să ne susţină. A fost cea mai frumoasă atmosferă la un meci de volei jucat în Constanţa, cel puţin din câte ştiu eu. A fost foarte frumos şi sperăm să fie tot aşa de acum încolo”, a afirmat Andrei Spînu, jucătorul Tomisului. „Publicul din sală a fost minunat. Şi-a încurajat în permanenţă echipa, dar ne-a oferit şi nouă o mare motivaţie. Este plăcut să joci într-o asemenea atmosferă”, a mărturisit Dennis van der Veen. „Atmosfera din sală a fost superbă şi regret că nu le-am putut oferi oamenilor o victorie şi o calificare. Acum trebuie să ridicăm capul, să ne calmăm, să ne recuperăm forţele şi să reîncepem munca, pentru a câştiga cupa şi campionatul”, a încheiat Martin Stoev.