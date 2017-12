Finala Eurovision 2014 - kitsch, pop şi politică

Cântăreţi din 26 de ţări participă, în această seară, la Copenhaga, la finala Eurovision Song Contest 2014, un cocktail de kitsch, pop şi politică, cu o "doamnă cu barbă" reprezentând Austria, care concurează cu surori gemene din Rusia şi o preferată a publicului din Ucraina. Potrivit caselor de pariuri, suedeza Sanna Nielsen, cu piesa ei new-age pop "Undo", este cotată cu cele mai mari şanse de a câştiga ediţia de anul acesta a Eurovision. Dacă va câştiga, aceasta va fi a doua oară în ultimii trei ani când concursul s-ar organiza în această ţară. De la înfiinţarea Eurovision, Suedia a câştigat acest concurs de cinci ori, de menţionat fiind victoria din 1974 - Abba, cu piesa "Waterloo". Însă ecourile geopolitice ale conflictului Rusia - Crimeea ar putea domina competiţia care a contribuit la lansarea carierelor unor artişti precum Abba şi Celine Dion. Mulţi dintre spectatorii de la Copenhaga le-au huiduit pe reprezentantele Rusiei - gemenele Tolmachevy, în vârstă de 17 ani -, marţi, când acestea au concurat în prima semifinală. Pentru a adăuga noi controverse, organizatorii competiţiei au spus că voturile din Crimeea - anexată recent de Rusia - vor fi adăugate celor din Ucraina. Acest lucru se întâmplă pentru că voturile se bazează pe codurile telefonice naţionale existente. Eurovision Song Contest 2014 se desfăşoară în Copenhaga după ce ediţia de anul trecut a concursului a fost câştigată de Emmelie de Forest, reprezentanta Danemarcei, cu piesa "Only Teardrops". 37 de ţări au participat la ediţia din acest an a Eurovision. Dintre acestea, în finală vor participa 26 de ţări. Paula Seling şi Ovi, reprezentanţii României la Eurovision 2014, intră pe poziţia a şasea în finala concursului Eurovision 2014, care are loc pe scena B&W Hallerna din Copenhaga. Ordinea de intrare în concurs este următoarea: Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Islanda, Norvegia, România, Armenia, Muntenegru, Polonia, Grecia, Austria, Germania, Suedia, Franţa, Rusia, Italia, Slovenia, Finlanda, Spania, Elveţia, Ungaria, Malta, Danemarca, Olanda, San Marino şi Marea Britanie. Reprezentanţii României, Paula Seling şi Ovidiu Cernăuţeanu (Ovi), concurează în finala Eurovision Song Contest 2014 cu piesa "Miracle", compusă de Ovi, Phillip Halloun, Victor Forberg Skogberg şi Frida Amundsen. Paula Seling şi Ovi au mai reprezentat România în 2010, când, în finala care a avut loc la Oslo, au ocupat poziţia a treia.