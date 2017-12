Finala Eurovision România: Printre concurenți, Mihai Trăistariu, Xandra și Ramona Nerra

Mihai Trăistariu, Xandra și Ramona Nerra se numără printre cei zece finaliști ai Selecției Naționale Eurovision, care va avea loc duminică seara. Cei care vor concura pentru un loc pe scena Eurovision de la Kiev sunt: Ana Maria Mirică, cu piesa "Spune-mi tu", Tavi Colen și Emma, cu "We own the night", Maxim, alături de Nicolae Voiculeț — "Adu-ți aminte", Ramona Nerra — "Save Me", Eduard Santha — "Wild Child", Instinct — "Petale", Cristina Vasiu — "Set the Skies on Fire", Mihai Trăistariu (Mihai) — "I Won't Surrender", Xandra — "Walk on By" și Ilinca feat. Alex Florea — "Yodel It". Dacă la Semifinala din 26 februarie membrii juriului au ales cele zece piese finaliste, duminică seara câștigătorul Selecției Naționale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot. Eurovision este o competiție muzicală internațională, organizată de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecției Naționale și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem — Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi — Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu — Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obținut în finala Eurovision (172 de puncte) este "Tornero", compusă de Eduard Cîrcotă și interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 și 11 mai și finala pe 13 mai. Alături de România, în competiție s-au mai înscris 42 de țări.