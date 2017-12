Finalista Ligii Campionilor a sosit la Constanţa

Ieri au sosit în România voleibaliştii de la PGE Skra Belchatow, care vor juca în această seară, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor, cu vicecampioana României, CVM Tomis Constanţa. Finalista Ligii Campionilor a sosit aseară la Constanţa şi s-a cazat la Hotelul “Malibu” din Mamaia. Din pleiada de internaţionali polonezi de la Skra se detaşează coordonatorul Pawel Woicki, care a mai jucat în Sala Sporturilor şi acum patru ani, cu Domex Tytan AZS Czestochowa, în Cupa CEV.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, pentru că echipa din Constanţa s-a întărit foarte mult. Am mai jucat în urmă cu patru ani la Constanţa. Tomis avea şi atunci echipă foarte bună. Anul acesta au coordonator bun, extreme şi universal de valoare. Noi ne dorim să câştigăm tot ce se poate, campionat, Cupa Poloniei, Liga Campionilor. Vom vedea ce putem face, pentru că am picat într-o grupă foarte grea în Ligă, cea mai valoroasă din această ediţie”, a spus Woicki.

„În primul rând, trebuie să fim foarte atenţi înaintea acestui meci cu Tomis Constanţa, pentru că a transferat jucători foarte valoroşi, cu performanţe bune în carieră. Îi ştim bine pe Bojic, pe Terzic, pe Gonzalez, care pot juca la un nivel foarte înalt. Am venit aici ca să luptăm pentru victorie. Nu ne gândim deocamdată la o victorie de trei puncte. Vrem, în primul rând, să jucăm foarte bine, pentru că şi noi avem problemele noastre. Anul acesta încercăm să construim o nouă echipă, după ce am pierdut trei titulari faţă de anul trecut. Jucători care anul trecut erau rezerve acum sunt titulari şi au nevoie de timp pentru a se adapta, astfel că şi echipa are nevoie de timp pentru a creşte. Obiectivul nostru este să o luăm pas cu pas, nu ne propunem să câştigăm un trofeu anume. Ne dorim să jucăm bine fiecare meci, pentru noi meciul care urmează este cel mai important”, a declarat antrenorul principal Jacek Nawrocki, referindu-se la Woicki, Klos şi Atanasijevic. Belchatow a venit la Constanţa fără rezerva de coordonator obişnuită, slovenul Dejan Vincic, care a suferit o entorsă de gleznă acum două zile. Rezerva lui Woicki va fi tânărul Lukasz Zugaj (19 ani).