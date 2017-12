Finaliști ai unui concurs NASA, dar nu au bani să ajungă în America

Opt elevi români, care au ajuns în finală unui concurs internațional organizat de NASA, nu pot participa la competiția din SUA pentru că nu au banii necesari deplasării. Aceștia au programat roboți aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, performanță care i-a făcut să se numere printre finaliști, însă nu se pot bucura de o șansă la câștig, neavând mijloace financiare sau sponsorizări. Cei opt elevi vin de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil“ din Timișoara și au participat, în perioadă septembrie – decembrie, la Concursul Internațional Zero Robotics, conform mediafax.ro.

La fel că în anul precedent, echipa din Timișoara a reușit să se califice în finala competiției de programare, care se va desfășura la Boston, SUA, în perioadă 11 – 12 ianuarie, însă nu pot participa la eveniment pentru că organizatorii nu asigură banii necesari deplasării.

Inspectoratul școlar Timiș încearcă să-i ajute și în acest an pe elevi prin găsirea unor sponsori, fiind nevoie de o sumă de bani cuprinsă între 8.000 și 10.000 de euro. „Având în vedere că probabil nu este un concurs cuprins în calendarul Ministerului Educației Naționale, el nu este sprijinit financiar. Învățământul are nevoie de astfel de competiții, să fie promovată creativitatea. Anul trecut, la fel, pentru Zero Robotics am apelat la sponsori“, a declarat, inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu.

Concursul Internațional Zero Robotics se adresează elevilor de liceu din America de Nord, Europa și Australia și are că scop programarea roboților SPHERES-sateliți experimentali, aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale.