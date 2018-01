Finaliști în competiția Excelenţă Academică în Străinătate

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) anunță încheierea înscrierilor pentru Competiția Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate în anul universitar 2016-2017. Ca în fiecare an, concursul din cadrul Galei Studenţilor Români din Străinătate aduce în prim planul societăţii româneşti o serie de tineri români cu rezultate academice şi extra-curiculare de excepţie.

La cele şase categorii de anul acesta, s-au înscris peste 80 de studenți români din toate colțurile lumii. Concurenții provin de la unversități de prestigiu internaţional, precum Harvard University, Cambridge University, University of California at Berkeley, University College London, U.M.F Carol Davila sau Universitat of Stuttgart din Germania. Preselecţia celor peste 80 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi înscrişi în Concurs a fost realizată într-o primă etapă de laureaţii ediţiilor precedente, care au decis finaliștii fiecărei categorii. Selecţia finală a fost realizată de către Marele Juriu, care anul acesta a fost alcătuit din: Acad.prof.dr. Ionel Valentin Vlad, Alina Pavalache, Stefan Popescu, Adina Dragomirescu, Sanda-Maria Ardeleanu, dr. Delia Dimitriu, Dr. Roxana Bratu, Cristinel Popa Stoica.

Cei mai buni studenţi români înscrişi în competiţie vor fi anunțați în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate.Evenimentul va reuni peste 800 de participanţi la Palatul Parlamentului, Sala C.A. Rosetti, studenți și tineriprofesioniști, personalităţi din mediul academic și sectorul public, din mediul de afaceri şi celneguvernamental.Totodată, la eveniment vor urca pe scenă tineri artiști români de renume internațional, alături de care invitații și membrii Ligii vor sărbători 9 ani de activitate a LSRS.