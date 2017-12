Finanaţele s-au împrumutat din nou

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri certificate de trezorerie cu maturitate la şase luni, de 865,7 milioane lei, la un randament mediu de 7% pe an, iar valoarea totală a titlurilor vândute în august s-a ridicat la 3,01 miliarde de lei, sub valoarea programată, de 4,6 miliarde de lei. Valoarea totală a împrumuturilor din luna august este de peste două ori mai mare decât suma atrasă în iulie, de 1,28 miliarde de lei. Pentru licitaţia organizată ieri, Finanţele au programat să atragă 800 milioane lei. Nivelul maxim al randamentului acceptat de MFP a fost de 7%, similar cu cel de la cea mai recentă licitaţie pentru acest tip de titluri. Oferta băncilor a fost de 1,752 miliarde lei. Cea mai recentă licitaţie cu certificate de trezorerie cu scadenţa la 6 luni a avut loc pe 9 august, când Finanţele au atras de la bănci 1,27 miliarde de lei, cu 59% peste valoarea programată, şi la un randament mediu de 6,99%. În ultima perioadă, în cadrul majorităţii operaţiunilor organizate, MFP a vândut pe piaţa internă titluri de stat sub valoarea indicativă, în condiţiile în care a încercat să menţină randamentul la cel mult 7%. De la începutul acestui an, inclusiv prin licitaţia de ieri, Ministerul Finanţelor a împrumutat de la băncile comerciale, prin vânzarea de titluri de stat, 25,13 miliarde lei.