Investiții de peste 7 milioane lei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a semnat mai multe contracte de finanțare pentru derularea unor proiecte ce au drept scop îmbunătăţirea sistemului românesc de sănătate, în special în contextul actual al traversării crizei sanitare.

Pentru dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, MIPE va asigura tot prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare o finanţare de 7,21 milioane lei.

Spitalul asigură asistență medicală de înaltă specialitate în cadrul afecțiunilor respiratorii pacienților din regiunea de Sud-Est a țării.

O altă unitate medicală ce va primi fonduri europene în valoare de peste 10 milioane lei este Spitalul Orăşenesc Dr. Ghe. Constantinescu Bumbeşti Jiu, care, prin dotarea cu echipamente pentru tratament, prevenţie, decontaminare şi protecţie, va putea oferi o mai bună îngrijire pacienţilor.

Tot pentru asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al sistemului medical public la criza actuală este prevăzută finanţare europeană și pentru Spitalul Județean de Urgență Târgovişte. Unitatea va fi echipată și dotată corespunzător pentru prevenirea infectării cu COVID-19, dar și pentru tratarea bolnavilor. Investiţia se ridică la peste 42,6 milioane lei.

MIPE va asigura finanţarea cu alte 5,5 milioane lei pentru extinderea capacității medicale a Spitalului Municipal Sighișoara. Proiectul propus prevede achiziția de echipamente medicale pentru diagnosticarea rapidă și corectă a pacienților infectați, dar și asigurarea tratamentului corespunzător.

12,6 milioane lei vor fi investiţi, de asemenea, pentru achiziția de echipamente medicale necesare Spitalulului Orășenesc Sinaia, care va fi in măsură să gestioneze mai bine criza sanitară. Datorită achizițiilor realizate cu cele 12,6 milioane lei din fonduri europene, vor putea fi tratate mai multe persoane, avand in vedere că această unitate sanitară are 94 paturi și este singurul spital non Covid cu multispecialități pe o distanță de peste 100 km dintre Ploiești și Brașov. Spitalul din Sinaia furnizează servicii pentru cei peste 45.000 locuitori ai orașelor din zonă turistică Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic și Breaza.

Proiectele finanţate vizează în general limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor grave ale acestuia asupra populației României, prin obținerea unui răspuns cât mai prompt al sistemului medical, inclusiv prin asigurarea necesarului de materiale specializate de protecție pentru personalul nostru medical.