Finanţarea afacerilor prin obligaţiuni nu mai este taxată de bursă

O metodă sigură de finanţare a afacerilor, în perioadele în care economia se află în dificultate, este emisiunea de obligaţiuni corporative, adică intrarea în cercul Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Pentru atragerea de noi companii, conducerea BVB a suspendat, până la 1 iunie, cele două comisioane care trebuia plătite, respectiv cel de procesare a dosarelor (1.200 lei plus TVA) şi cel de admitere la tranzacţionare, care era stabilit în funcţie de valoarea totală a emisiunilor. O obligaţiune corporativă este, în fapt, un împrumut pe care o firmă trebuie să îl returneze cu dobândă. „Obligaţiunile nu conferă deţinătorului drepturi similare cu cele ale acţionarilor unei companii (drept de vot, drept la dividende sau la o parte din profit), ci sunt doar un împrumut, acordat pe o perioadă bine determinată, cu dobândă fixă sau variabilă, stabilită în momentul emiterii de astfel de titluri de credit. Cu alte cuvinte, cumpărătorul împrumută bani emitentului, care are obligaţia de a plăti dobânzi, la intervale specificate în contract, şi de a răscumpăra obligaţiunile la data scadenţei. Important este însă că o ofertă publică de titluri de credit poate capta interesul investitorilor români, iar tranzacţionarea la bursă aduce un plus de vizibilitate unei companii”, spun oficialii BVB, prezenţi la Constanţa, în cadrul unui road-show de promovare a finanţării prin emisiune de obligaţiuni. Pentru a putea deveni emitent, o firmă trebuie să aibă cel puţin trei ani vechime, să prezinte ultimele bilanţuri contabile şi să ofere garanţii, fie directe, fie de la bănci. Valoarea minimă a unui astfel de împrumut este de 200.000 euro, iar titlurile pot fi transformate şi în acţiuni, la scadenţă, dacă emitentul oferă această opţiune.