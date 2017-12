Finanţarea pentru medicina de familie

Contractul-cadru privind medicina de familie pentru 2013, aflat în dezbatere publică, prevede plata per capita (pe asigurat) şi per servicii la fel ca anul trecut, a declarat ieri, dr. Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF). Anul trecut medicii de familie au fost plătiţi 50% per capita şi 50% per servicii, pentru anul acesta ministrul Sănătăţii anunţase că se va primi o finanţare mai mare per capita, de la 50 la 70%, iar pentru servicii - 30%. Dr. Tănăsescu a precizat că o restructurare a plăţii pentru aceste servicii nu poate avea loc decât începând din anul viitor, pentru că necesită o activitate laborioasă. Plata per capita presupune servicii de performanţă specifice cum ar fi evaluarea obezităţii la copii conform OMS, evaluarea riscului cardio-vascular potrivit Euroscor, a explicat medicul.