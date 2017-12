Finanţarea per elev, falimentul Educaţiei

Pentru că din punctul de vedere al guvernanţilor, situaţia din sistemul românesc este înfloritoare, în 2012 vor intra în vigoare o serie de prevederi al căror scop este să mai reducă cheltuielile din Educaţie. Printre acestea se numără şi aplicarea costului standard per elev. Mai exact, Ministerul Educaţiei stabileşte anual costul standard per preşcolar/elev, după care va fi făcută finanţarea de bază pentru unităţile de învăţământ. Măsura a început să fie aplicată încă din 2010, când a fost introdusă pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale şcolilor şi liceelor din România, însă, din 2012, se va aplica şi pentru cheltuielile materiale. „Plata per elev nu va face altceva decât să adâncească situaţia dezastruoasă din sistemul de învăţământ românesc, favorizând şcolile cu posibilităţi (cele care au elevi cu o situaţie materială bună, ai căror părinţi au investit în unitatea şcolară) şi falimentând şcolile fără posibilităţi materiale, cum sunt cele din mediul rural”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, prof. Ioana Purcărea.

CLASE SUPRAAGLOMERATE Pentru a obţine suficiente fonduri, directorii unităţilor de învăţământ vor face tot posibilul pentru a creşte capacitatea şcolilor şi liceelor pe care le au în subordine, chiar dacă asta va însemna desfiinţarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie etc. şi transformarea acestora în săli de clasă. O parte din unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa au şi început această transformare, un exemplu în acest sens constituindu-l şcoala generală din localitatea Vulturu, unde sala de sport şi laboratorul de informatică au fost desfiinţate de fostul director, prof. Floricel Geodoiu. „Vor fi unităţi şcolare care vor încălca legea privind numărul maxim de elevi admişi într-o clasă, ceea ce înseamnă că în loc de maximum 30 de elevi vor fi 35 de elevi într-o clasă. Mai grav, vor exista situaţii în care ne vom întoarce în trecut şi vom avea, iar, învăţământ simultan. Adică două clase care vor învăţa într-o sală de curs. Acest lucru se întâmplă, deja, în unele şcoli din mediul rural”, a spus liderul SLSIP.

FĂRĂ LABORATOARE ŞI CU CLASE ARHIPLINE, CALITATEA ACTULUI EDUCAŢIONAL VA AVEA DE SUFERIT, IAR REZULTATELE LA EXAMENELE NAŢIONALE VOR FI DIN CE ÎN CE MAI PROASTE

În condiţiile în care şi până acum, când costul per elev se aplica doar pentru cheltuielile cu personalul, Ministerul Educaţiei alocând separat bani pentru baza materială, părinţii erau cei care plăteau pentru mobilierul clasei, consumabile (cretă, bureţi etc.) şi chiar şi pentru renovarea claselor, este uşor de imaginat că, începând cu 2012, directorii şcolilor şi liceelor vor apela din ce în ce mai des la buzunarul părinţilor.