Finanţarea Staţiei de Epurare Constanţa Nord, sistată de UE pentru fraude

Ilegalităţile comise în perioada mandatului lui Stelian Duţu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa au dus la sistarea unui important proiect european la Constanţa. După ce OLAF (instituţie europeană omologă DNA-ului din România) s-a sesizat în ce priveşte o serie de nereguli în implementarea programului ISPA privind construirea Staţiei de Epurare Constanţa Nord, de către firma Themeliodomi, procurorii europeni au descoperit facturi care plăteau lucrări neefectuate, în valoare de 3,8 milioane de euro. Ca urmare a celor constatate, Comisia Europeană a sistat finanţarea proiectului, în valoare de aproape 100 milioane de euro. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat ieri că, în prezent, Delegaţia Comisiei Europene în România, Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Finanţelor fac presiuni la toate nivelurile pentru ca lucrările să fie continuate de o firmă asociată cu Themeliodomi, societate care a sublicitat cu un preţ de dumping pentru a prelua construcţia staţiei de epurare. „Mi se pare absurd să cofinanţez în continuare un proiect suspendat pentru fraudă. Căutăm acum în toate angajamentele asumate de fostul CJC să vedem ce atitudine putem lua în această situaţie foarte gravă”, a declarat Nicuşor Constantinescu.

Programul de finanţare nerambursabilă europeană privind construirea Staţiei de Epurare Constanţa Nord şi a altor obiective RAJA a fost sistat de către Comisia Europeană (CE). Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat, ieri, că, în conformitate cu un comunicat remis Ministerului de Finanţe de către forurile europene, CE, în urma sesizărilor OLAF privind suspiciunile de corupţie, de facturi false emise în cadrul finanţării programelor ISPA din judeţul Constanţa, a dispus întreruperea plăţilor şi a finanţării către ISPA Constanţa. ”Este vorba despre facturi false care cuantifică 3,8 milioane euro, întocmite de firma Themeliodomi, pe relaţia Marea Britanie, cu contracte de off-shore confirmate şi plătite din România”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Întrebat dacă deţine amănunte legate de persoanele care au fost implicate în emiterea de facturi false, preşedintele CJC a afirmat: “Nu am dovezi suficiente să vorbesc eu despre aşa ceva, dar este vorba de cei care au vizat aceste facturi şi care au fost în unitatea de implementare a proiectului de la Regia Autonomă Judeţeană de Apă (RAJA), înainte de mandatul meu la CJC. Este vorba de preşedintele CJC din perioada 2000-2004, Stelian Duţu, e vorba de persoane importante din Delegaţia Comisiei Europene de la Bucureşti (DCE) şi din Ministerul de Finanţe (MF) şi Ministerul Integrării Europene (MIE). Întreruperea plăţilor a survenit acum şi este generată de sesizarea OLAF, instituţia europeană echivalentă DNA-ului românesc, care anchetează frauda şi corupţia din bani europeni. Nu am văzut scrisoarea OLAF către CE, ci doar pe cea a CE către MF şi Guvernul României, în care se vorbea de facturi false, emise pe lucrări inexistente. Am precizat, încă de acum un an şi jumătate, şi am avut şi litigii cu dl Jonathan Scheele, şeful DCE, cu privire la numeroasele nereguli din programul ISPA. Am spus la momentul respectiv că s-a încercat, pentru staţia de epurare Constanţa Nord, de la intrarea în Mamaia, diminuarea valorii proiectului, după ce s-a adjudecat lucrarea de către firma Themeliodomi”. Întregul Program ISPA are o valoare de 96 milioane de euro, din care CJC a co-finanţat cu 4 milioane de euro şi a luat un credit de 20 milioane de euro, diferenţa de bani constînd în fonduri nerambursabile, însă este posibil ca fondurile comunitare să nu mai fie nerambursabile pentru că, în memorandumul de finanţare, se stipulează că în cazurile în care se demonstrează că a fost vorba de fraudă, UE poate să ceară banii înapoi de la persoanele şi instituţiile vinovate.

Instituţiile centrale ale statului au promovat politici de dumping pe bani europeni

Constantinescu a afirmat că deşi proiectul era estimat, în 2000, la 40 milioane euro, lucrările de construcţie au fost adjudecate cu 28,9 milioane euro, de către firma Themeliodomi. Firma a încercat apoi să modifice proiectul pentru a se încadra în bani, însă actualele conduceri ale CJC şi RAJA nu au fost de acord. ”E ca şi cînd vrei să cumperi o uşă care costă 20 milioane lei şi cineva îţi spune că ţi-o face cu zece, iar tu accepţi, deşi ştii că nu se poate construi această uşă doar cu 10 milioane. Cînd s-a încercat acea modificare a proiectului, fostul director s-a pensionat de urgenţă şi a venit ca director Felix Stroe, care a refuzat să accepte acest lucru, în ciuda presiunilor făcute de Stelian Duţu şi de ceilalţi reprezentanţi ai instituţiilor care participă la proiect”. Ca urmare a faptului că firma grecească nu a reuşit să modifice proiectul construcţiei astfel încît să se încadreze în cele 28,9 milioane euro, anul acesta, Themeliodomi s-a aflat în incapacitate financiară de a continua staţia de epurare Constanţa Nord, iar falimentul firmei a fost declarat de subcontractorii care au lucrat pe şantier. ”A fost o practică a celor care au condus CJC la acea vreme, a celor care au condus DCE, MIE şi MF la acea vreme, de a spulbera neloial concurenţa firmelor care au cîştigat licitaţia. Aceasta se numeşte în SUA politică de dumping şi este interzisă prin lege. S-a sperat că, ulterior, cu ajutorul celor implicaţi, se va reuşi modificarea proiectului. Iată că Duţu n-a mai fost preşedintele CJC în 2004 şi am fost ales eu, iar fostul director de la RAJA s-a pensionat de frică şi a fost numit director general Felix Stroe. S-a ajuns astfel în 2006 ca să se confirme ce am spus eu, în urmă cu un an şi jumătate, că sînt suspiciuni de fraudă, de corupţie şi iată că însăşi Comisia Europeană întrerupe plăţile”, a declarat Constantinescu.

Guvernul şi DCE o ţin ”langa” cu firmele greceşti

Ciudat este că Fondul de Pre-aderare românesc, din care fac parte multe din persoanele suspectate de OLAF pentru neregulile descoperite în implementarea proiectului european, a hotărît să preia finanţarea şi să continue proiectul. Situaţia este cu atît mai suspectă cu cît iniţiativa venită de la Guvern apare imediat după ce CE a anunţat sistarea fondurilor comunitare pentru că are dubii în privinţa actelor întocmite pe şantier şi a plăţilor efectuate. Preşedintele CJC a afirmat ieri că nu subscrie acţiunii heirupiste de la Bucureşti: „Acum sîntem în dilemă cu avocaţii în ce priveşte poziţia pe care o vom adopta ca şi beneficiar al lucrării. Mi se pare absurd să cofinanţez în continuare un proiect suspendat pentru fraudă. Căutăm acum în toate angajamentele asumate de fostul CJC să vedem ce atitudine putem lua în această situaţie foarte gravă. Este primul mare proiect, de aproape 100 milioane de euro, care se stopează. CJC a luat credite, RAJA s-a angajat cu profitul să-l verse pentru cofinanţare în această perioadă... Din nefericire, specialiştii spun că staţia nu are protecţie contra mirosului şi contra vaporilor care sînt emanaţi şi că se pot îmbolnăvi turiştii şi constănţenii. S-au făcut greşeli majore, inclusiv cu amplasarea acestei staţii la intrarea în staţiunea Mamaia. Staţia trebuia să fie finalizată în decembrie anul acesta, dar nu cred că va fi finalizată nici în decembrie anul viitor...”

Conform afirmaţiilor lui Constantinescu, DCE încearcă acum să schimbe firma Themeliodomi cu firma Pasavanti, un alt concern care a ofertat alături de Themeliodomi la licitaţia din 2000. Manevra încercată de la Bucureşti este însă contestată de preşedintele CJC, Consiliul fiind beneficiarul final al lucrării. Themeliodomi a concurat ca şi partener la licitaţie cu Pasavantis, însă lucrările au fost făcute doar de Themeliodomi. „Continuarea lucrărilor cu Pasavantis este o posibilitate dorită de Jonathan Scheele şi ministerele implicate. Noi întrebăm dacă este legal să continuăm proiectul astfel... În opinia mea, Pasavantis reprezintă aceeaşi asociere de persoane juridice care a cîştigat licitaţia din 2000 la preţ de dumping, sublicitînd. Cele două firme au hotărît că Themeliodomi va acţiona juridic şi făţiş în relaţia cu această staţie Constanţa Nord. Ori, dacă Themeliodomi este vinovată, la fel de vinovată este şi asociata firmei. Ar fi normal să se facă o nouă licitaţie, dar se fac presiuni la toate nivelurile să se continue cu Pasavanti. În condiţiile în care CE suspendă finanţarea, în loc să căutăm repede vinovaţii, la noi, în România, se doreşte continuarea lucrării cu asociaţii celor care sînt bănuiţi că au făcut fraudă”, a mai declarat Nicuşor Constantinescu.