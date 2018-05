Finanțări de 3.000 pentru digitalizarea IMM-urilor

IMM-urile vor putea accesa finanțări nerambursabile de până la 3.000 euro, în cadrul unui proiect pilot derulat cu fonduri europene de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Cu acești bani, managerii își pot face site-uri de prezentare și-și pot achiziționa semnături electronice și alte dispozitive necesare pentru update-ul afacerii. Ghidul de aplicare este în lucru și, potrivit ministrului de resort, Radu Oprea, programul va fi operațional cel târziu la mijlocul verii.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Radu Oprea, a anunţat lansarea unui program prin care întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor primi vouchere de 3.000 euro pentru digitalizarea afacerilor. Firmele vor putea să îşi dezvolte capacităţi în zona digitală - de la analiza modului în care îşi organizează activitatea până la promovarea site-urilor și achiziţia de semnături electronice sau softuri, spune ministrul, citat de startupcafe.ro - „Nu mai sunt chestiuni ce ţin de modă şi de a fi în tendinţe, Acestea au ajuns să fie unelte de lucru care sunt absolut necesare întreprinderilor. Programul este unul pilot și va fi dezvoltat pe fonduri europene, cu alocaţie financiară nerambursabilă, sub formă de voucher, astfel încât decontările să fie foarte simple“. Ministerul de resort ar vrea ca tot mai multe firme mici și mijlocii să aibă site-uri performante; din păcate, în prezent, potrivit unei analize a instituției, doar 27% dintre IMM-uri au un site de prezentare (care deja a devenit o chestiune de normalitate în business-ul mondial). De asemenea, cu ajutorul voucherului, managerii vor putea investi în produse software și/sau hardware (calculatoare etc), își vor putea lua semnături electronice și orice alte dispozitive IT care-i pot ajuta să fie mai competitivi. Potrivit ministrului Oprea, ghidul de aplicare este în lucru și ar putea fi publicat la mijlocul verii, în cel mult două luni; de asemenea, el estimează că se vor acorda peste 10.000 de vouchere. Ajung, însă, 3.000 euro pentru digitalizarea unei firme? „Un site poţi să faci cu 3.000 euro, pentru un IMM. Dacă vrem o platformă de comerţ, ea ar putea să coste mult mai mult, până la zeci de mii de euro. Dar interesul este să reuşim să aducem în atenţia antreprenorului necesitatea digitalizarii. Dacă banii nu sunt suficienţi, încurajăm antreprenorul să vină cu o cofinanţare“, a spus Radu Oprea.