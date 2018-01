Finanţări mai mari pe proiecte de dezvoltare rurală

Persoanele cu vîrsta sub 40 de an, interesate să deruleze proiecte de dezvoltare rurală prin intermediul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală ar putea primi fonduri de pînă la 70% din valoarea proiectului, în condiţiile în care sprijinul este, în general, de 50%, potrivit ministrului Agriculturii. "Ne gîndim ca pentru cei care au sub 40 de ani să urcăm procentul de finanţare pe care îl acordă Uniunea Europeană şi bugetul de stat pînă la 70%", a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), elaborat de Ministerul Agriculturii, cuprinde principalele domenii în care producătorii agricoli vor putea depune proiecte, pentru obţinerea finanţărilor din fonduri UE destinate dezvoltării rurale, care se ridică la circa opt miliarde de euro, în perioada 2007-2013, completate cu sume de la bugetul de stat. Începînd cu sfîrşitul lunii iulie sau începutul lunii august, după trimiterea PNDR spre aprobare la Bruxelles, la sfîrşitul lunii iunie, fermierii vor putea începe să depună proiecte pentru obţinerea finanţărilor, iar pînă la jumătatea lunii iulie, ministerul va publica un ghid al solicitantului, a spus Remeş. Ministrul a precizat că fondurile vor ajunge la beneficiari cel mai devreme în ianuarie 2008, întrucît PNDR va fi depus la Comisia Europeană la sfîrşitul acestei luni, iar procesul de aprobare durează şase luni. "Dacă PNDR ar fi fost trimis în ianuarie sau februarie de către omul acela bun şi harnic pe care l-a aplaudat toată lumea, aţi fi avut acces la fonduri în luna iulie a acestui an. Au avut tot timpul să-l termine în 2005 şi 2006", a declarat Remeş într-un dialog cu fermierii, referindu-se cel mai probabil la fostul ministru al Agriculturii, Gheorghe Flutur. Ministrul a afirmat că, pentru dezvoltare rurală, fondurile disponibile în acest an de la bugetul UE şi al statului sînt de 742 de milioane de euro. Remeş a dat ca exemplu cîteva măsuri incluse în plan, afirmînd că fermierii din zonele defavorizate, cu înălţime medie de peste 600 de metri, vor primi o plată suplimentară pe hectar de circa 50 de euro, iar pentru trecerea la o agricultură de tip ecologic, suma va fi de între 100 şi 300 de euro pe hectar.