Finanțări nerambursabile de 55.000 euro pentru IMM

Firmele mici și mijlocii (IMM) din toată țara, cu vechime de cel puțin un an, vor putea obține fonduri nerabursabile de maximum 250.000 lei (circa 55.000 euro) de la stat, pentru o serie întreagă de activități CAEN, în programul Comerț 2017, conform celor mai recente proiecte ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri. Astfel, prin programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, beneficiarii eligibili vor primi un ajutor financiar nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei/firmă. Partea de ajutor nerambursabil va fi decontată de stat după ce antreprenorul efectează cheltuielile din resursele sale - „Plata se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a facut dovada achitării integrale. Statul NU va plăti ajutorul financiar nerambursabil parţial sau în avans“. Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis, între 2017 și 2020 este de 199.796.000 lei. În acest an, suma disponibilă este de 49.949.000 lei. Guvernul estimează că va sprijini în jur de 800 de firme (200 în acest an). Data anunțată de lansare a programului Comerț 2017 este 16 august.