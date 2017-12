Finanţele au atras 578 milioane de lei, prin titluri la 11 luni

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat 578,3 milioane lei prin vânzarea de certificate cu scadenţa la 11 luni, sub valoarea indicativă, la un randament mediu de 6,02% pe an, uşor peste cel acceptat la operaţiunea din septembrie pentru certificate cu maturitatea la un an, de 5,95%. Valoarea indicativă a operaţiunii a fost 1 miliard de lei, iar ofertele băncilor au cumulat 1,55 miliarde lei. Pentru luna octombrie, Finanţele au planificat operaţiuni de 4,15 miliarde de lei prin vânzarea de titluri de stat şi încă 150 milioane euro prin redeschiderea unei emisiuni scadente în iulie 2015. Ministerul Finanţelor a împrumutat în acest an 45,2 miliarde lei din piaţa locală. La această sumă se adaugă cele 750 milioane euro atrase la începutul lunii septembrie de pe pieţele externe şi 2,25 miliarde dolari prin emisiuni de titluri pe piaţa SUA. (A.M.)