Finanţele au luat bani de la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras, vineri, de la bănci, 2,5 miliarde lei (598 milioane euro) pentru 12 zile, la un randament mediu de 4,5% pe an, au declarat dealeri din piaţa interbancară. Finanţele au nevoie de lichidităţi până pe 25 ale lunii, când ar urma să încaseze bani din taxe şi impozite. MFP a atras cele 2,5 miliarde lei la un randament mediu de 4,5% pe an, apropiat de nivelul dobânzilor interbancare pe scadenţe similare. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt se menţin la niveluri scăzute, sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. (D.A.)